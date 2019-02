WGC - Gold-ETFs verzeichnet erneut Zuflüsse im Januar

Gestern veröffentlichte der World Gold Council wie immer die neusten Daten zu den Entwicklungen der physischen Goldbestände der weltweiten ETFs. Aus den Zahlen geht hervor, dass die Bestände im Januar um 72 Tonnen auf nunmehr 2.513 Tonnen anstiegen, was Zuflüsse im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar darstellt. Dies markiert den vierten aufeinanderfolgenden Monat an Nettozuflüssen.Die größte Zunahme verzeichnete man diesmal bei in Nordamerika gehaltenen Fonds, die 72% der weltweiten Zuflüsse darstellten. Diese beliefen sich auf 53 Tonnen im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar.Des Weiteren stiegen auch die Bestände der europäischen Fonds; insgesamt um 20 Tonnen im Wert von 902 Millionen US-Dollar. Die geringste Steigerung konnte man bei den asiatischen Fonds beobachten, die nur um 0,1 Tonnen im Wert von 3 Millionen US-Dollar zulegten.Nur Fonds anderer Regionen reduzierten ihre Bestände im ersten Monat des Jahres; diese gingen um 1,3 Tonnen im Wert von 62 Millionen US-Dollar zurück.© Redaktion GoldSeiten.de