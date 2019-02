Philippinen streben nach Ausbau von Goldreserven

Der philippinische Senat genehmigte einen Gesetzesentwurf, der darauf aus war, die philippinischen Goldreserven zu erhöhen, berichtet GMA News Online . Dabei sollen kleine Bergbauunternehmen von der Zahlung der Einkommens- und Verbrauchssteuern freigestellt werden, während sie ihr Gold an die philippinische Zentralbank, Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP), verkaufen.Der Senator Juan Edgardo Angara, Autor des Gesetzesentwurfes, meinte, dass die BSP zwischen 2005 und 2010 beinahe 1.000.000 Unzen Gold oder 2.362 Goldbarren erworben habe, die durch kleinere Unternehmen produziert worden waren. Doch die Verkäufe der Bank gingen 2012 dramatisch zurück auf 35.000 Unzen, nachdem das Bureau of Internal Revenue (BIR) Steuern erhob; diese gingen dann 2017 erneut auf 14.700 Unzen Gold zurück.Laut Senator erwarb die BSP im September des letzten Jahres nur 7.600 Unzen oder etwa 19 Goldbarren. Die weltweiten Zentralbanken würden an Gold als internationale Reserven festhalten, da es weniger anfällig für Devisenkontrollen sei und weniger volatil verglichen zum Wert der Hauptwährungen. Ein angemessenes Niveau von Bruttowährungsreserven beizubehalten, würde die Kreditwürdigkeit der Philippinen verbessern.© Redaktion GoldSeiten.de