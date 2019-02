Milde Haltung der Fed sollte Gold über 1.300 Dollar halten

Die milde Haltung der Federal Reserve sollte es Gold ermöglichen, über 1.300 Dollar je Unze zu verbleiben, hieß es vom Beratungsunternehmen Metals Focus. Im Dezember hatten die politischen Entscheidungsträger der Fed die Zinsen zum vierten Mal 2018 erhöht und für 2019 erwartete der Markt noch weitere Erhöhungen, trotz Risiken wie der Schwäche der weltweiten Aktienmärkte."Diese neue Haltung lässt auch vermuten, dass die Zentralbank in diesem Jahr wahrscheinlich einen geduldigeren Ansatz verfolgt..." so das Unternehmen laut Kitco News . "Wichtig ist jedoch, dass die Fed auch darauf hinwies, ihren Plan zur Bilanzreduzierung anzupassen, falls die wirtschaftlichen und finanziellen Umstände dies verlangen sollten."Die Richtungsänderung der Fed hin zu einer milderen Haltung solle den Goldpreis wahrscheinlich über dem Schlüsselniveau von 1.300 Dollar je Unze halten. "Obgleich eine Erholung der Aktienmärkte als Gegenwind fungieren wird, erscheint weitere Dollarstärke unwahrscheinlich und hilft somit Gold auf seinem aktuellen Niveau zu halten," so Metals Focus.© Redaktion GoldSeiten.de