Platin - Bären bleiben im Vorteil

Platin rutschte bis August 2018 massiv ab, um bis 757 USD zu fallen. Ausgehend von diesem Niveau gelang in den vergangenen Monaten die Ausbildung eines flachen Aufwärtstrends. Nach einem Zwischentief bei 778 USD schaffte es Platin jedoch nicht mehr über die 832 USD hinaus. Diese Hürde wurde an den Vortagen erneut getestet.Nach dem klaren Scheitern an den 832 USD besteht zunächst wieder die Gefahr, bis zum Aufwärtstrend der Vormonate bei 790 USD zu fallen. Davon ausgehend könnten die Notierungen wieder nach oben drehen. Sollte der Aufwärtstrend nicht halten, ist schnell Spielraum bis 778 USD gegeben. Erst darunter drohen jedoch neue größere Verkaufssignale. Wenn es Platin noch gelingt, über die Barriere bei 832 USD zu klettern, wird der Weg in Richtung 855 USD relativ frei.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG