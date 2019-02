Bluestone Resources: Weitere Bohrergebnisse 3,3 m mit 27,9 g/t Au und 260 g/t Ag auf Cerro Blanco

BOHRUNG VON (mBIS (mBOHRKERWAHRE Au Ag ERZGANG

Nr. ) ) NABSCHN MÄCHTIGK g/t g/t Nr.

ITT EIT



UGCB18-1

07

Ergebnisse werden erwartet

UGCB18-1

08

Ergebnisse werden erwartet

UGCB18-133,7 34,7 1,0 1,0 8,5 P New

09



80,2 81,38 1,2 1,2 5,1 83 VN_01

86,0 87,1 1,1 1,1 4,8 44 -

95,85 99,1 3,3 3,3 27,9 260 VN_02

UGCB18-133,7 34,74 1,0 1,0 19,9 170 New

10



108,4 110,4 2,0 2,0 10,0 113 VN_02

113,1 114,1 1,0 1,0 18,3 97 VN_03

VANCOUVER, 7. Februar 2019 - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) (Bluestone" oder das Unternehmen") meldet weitere Infill-Bohrergebnisse der zurzeit laufenden Bohrungen zur Ressourcenumwandlung auf ihrem hochgradigen Goldprojekt Cerro Blanco. Der Fokus des laufenden Infill-Bohrprogramms ist die Umwandlung der geschlussfolgerten Ressourcen in erkundete und angezeigte Ressourcen.Bluestone gab vor Kurzem die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie auf dem hochgradigen Goldprojekt Cerro Blanco bekannt (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2019). Eine der Hauptempfehlungen zur Optimierung und weiteren Verbesserung des Projekts war die mögliche Umwandlung eines Teils der 360.000 Unzen an geschlussfolgerten Ressourcen in erkundete und angezeigte Ressourcen durch Infill-Bohrungen (zurzeit im Gange). Diesen folgt dann eine Aktualisierung der Mineralressource und des Minenplans.Zwei LM-75-Kernbohrgeräte befinden sich in der North Zone des Untertagebaus von Cerro Blanco im Einsatz und zielen auf bestimmte Erzgänge im oberen Teil der Ressource Cerro Blanco, die durch Infill-Bohrungen in die Kategorie Angezeigte Ressourcen umgewandelt werden können.Der Hauptfokus des Programms liegt auf der Hochstufung der geschlussfolgerten Ressourcen, die im Rahmen des im Jahre 2018 durchgeführten Infill-Bohrprogramms identifiziert wurden. Ferner wurde dieses Programm ebenfalls zur Abgrenzung neuer Ressourcen entlang im Minenplan bekannter Erzgänge konzipiert, die sich außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle erstrecken.Bemerkungen: Fett gedruckte Intervalle werden im Text der Pressemitteilung zitiert. Eine vollständige Tabelle mit Bohrlochkoordinaten und Azimut-/Neigungswinkel-Informationen liegt der angefügten Draufsicht dieser Pressemitteilung bei. P - Ergebnisse werden erwartet.David Cass, Vice President der Exploration sagte: Das Infill-Bohrprogramm wurde konzipiert, um wichtige Erzgänge durch eine Hochstufung der Ressourcenkategorien strategisch anzuvisieren. Bis dato hatte das Programm eine ausgezeichnete Erfolgsrate. Es wird erwartet, dass jeder wichtige Bohrabschnitt eine positive Auswirkung auf die zukünftige Projektwirtschaftlichkeit haben wird. Die durchteuften Erzgänge zeigen eine bemerkenswerte Beständigkeit und Kontinuität, die durch optimale Bohrlochorientierungen validiert wird, was sich in den erbohrten wahren Mächtigkeiten widerspiegelt.Die Bohrungen UGCB18-109 und UGCB18-110 wurden bei von der gleichen untertägigen Plattform mit einem positiven Neigungswinkel (+35 bzw. +51 Grad) niedergebracht. Das Hauptziel dieser Bohrungen war die Umwandlung oder Erweiterung der Erzgänge VN_01, 02 und 03 von geschlussfolgerten Ressourcen zu angezeigten Ressourcen. UGCB18-109 durchteufte alle anvisierten Erzgänge wie geplant, wobei VN_02 27,9 g/t Au über 3,3 m enthielt. Bohrung UGCB18-110 durchteufte die Erzgänge VN_02 und VN_03, wobei erstere 10 g/t Au über 2,0 m enthielt (siehe Tabelle).Ferner wurde ein neuer Erzgang im Liegenden des Erzganges VN_01 in beiden Bohrungen bei 33,7 m angetroffen (1,0 m mit 8,5 g/t Au und 1,0 m mit 19,9 g/t Au) und lässt sich mit den Abschnitten in Bohrungen UGCB18-101 und UGCB18-106 korrelieren, die 12,6 g/t Au über 1,95 m bzw. 12,4 g/t Au über 1,0 m enthielten (siehe Pressemitteilungen vom 9. Januar und 24. Januar 2019). Dieser neue Erzgang liegt außerhalb der aktuellen Ressource und wird in zukünftigen aktualisierten Ressourcenmodellen als VN_18 bezeichnet werden.Die Bohrarbeiten werden fortgesetzt und weitere Ergebnisse werden nach Erhalt berichtet werden. Eine Draufsicht mit den Bohrstellen finden Sie HIER.Die in dieser Mitteilung aufgeführten Analyseergebnisse wurden von den Inspectorate Laboratories (Inspectorate"), einer Abteilung von Bureau Veritas, die nach ISO 17025 akkreditierte Labors sind, durchgeführt. Die Protokollierung und Probenahme erfolgt vor Ort bei Cerro Blanco durch Mitarbeiter des Unternehmens im Rahmen eines von Bluestone entwickelten QA/QC-Protokolls. Die Proben werden in sicherheitsverschlossenen Beuteln zum Inspectorate, Guatemala City, Guatemala City, zur Probenvorbereitung transportiert. Die zu Pulver vermahlenen Proben werden an die Inspectorate Laboratories in Vancouver, BC, Kanada oder Reno, NV, USA, verschickt und mit branchenüblichen Analysetechniken auf Gold und Silber untersucht. Gold und Silber wurden in einer 30-Gramm-Einwaage mittels Atomabsorption und/oder gravimetrischer Analyseverfahren bei Gehalten über 5 g/t Au und 100 g/t Ag analysiert. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzleerproben, Referenzmaterial und replizierten Proben überwacht. Die Qualitätskontrolle wird ferner durch das QA/QC-Programm von Bluestone gewährleistet, das die Einführung von blind zertifizierten Referenzmaterialien (Standards) und Feldduplikaten in den Probenstrom beinhaltet, um die analytische Präzision und Genauigkeit jeder Probencharge, die vom Labor empfangen wird, unabhängig zu beurteilen. Eine Auswahl von Proben wird den ALS Chemex Laboratories in Vancouver zur Kontrollanalyse und zusätzlichen Qualitätskontrolle vorgelegt.David Cass, P.Geo., Vice President Exploration, ist die benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 und hat überprüft und verifiziert, dass die oben in dieser Pressemitteilung dargelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen korrekt sind, und genehmigt daher diese schriftliche Offenlegung der wissenschaftlichen und technischen Informationen.Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % im Besitz von Cerro Blanco Gold und Mita Geothermie-Projekten in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche jährliche Produktion wird für die ersten drei Produktionsjahre auf 146.000 Unzen pro Jahr geschätzt, wobei die Gesamtkosten 579 $/Unze betragen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Die Gesellschaft wird unter dem Symbol BSR" an der TSX Venture Exchange und BBSRF" an der OTCQB gehandelt.Im Auftrag von Bluestone Resources Inc. "Darren Klinck"Darren Klinck, President, Chief Executive Officer & DirectorBluestone Resources Inc.Stephen Williams, VP Corporate Development & Investor RelationsTel: +1 604 646 4534info@bluestoneresources.cawww.bluestoneresources.caIn Europa :Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder antizipiert, wird oder kann in der Zukunft auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen; die Erhöhung der Menge der gemessenen Mineral- und angezeigten Mineralressourcen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile weiterer Bohrungen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; die Geschäftsstrategie, die Pläne und den Ausblick von Bluestone; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Bluestone; Investitionsausgaben, allgemeine und Verwaltungskosten des Unternehmens sowie Explorations- und Entwicklungskosten; erwarteter Betriebskapitalbedarf; die zukünftigen finanziellen Schätzungen der Ökonomie des Cerro Blanco-Projekts, einschließlich Schätzungen der Kapitalkosten für den Bau von Bergwerksanlagen und die Inbetriebnahme einer Mine und der Aufrechterhaltung der Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und Gesamtkosten, des Nettobarwerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen; und zukünftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen beruhen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwarten", "planen", "erwarten", "schätzen", "schätzen", "beabsichtigen", "können" oder Variationen davon oder das Negativ eines dieser Begriffe. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie verschiedenen Annahmen, die von ihm getroffen wurden, und Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem Folgendes: Die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; den Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; keine wesentlichen Schwankungen des derzeitigen Steuer- und Regulierungsumfelds; die Wechselkurse zwischen dem kanadischen Dollar, Guatemala-Quetzal und dem US-Dollar, die mit dem derzeitigen Niveau übereinstimmen; das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen im Projekt Cerro Blanco in geschätzten Qualitäten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; angenommene Metallverkaufspreise und Wechselkurse; angemessene Abzinsungssätze, die auf die Cashflows in wirtschaftlichen Analysen angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die auf den geplanten Bergbaubetrieb anwendbar sind; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungsmöglichkeiten; erwartete Verluste und Verwässerungen im Bergbau; Erfolge bei der Realisierung des geplanten Betriebs; erwartete Fristen für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den Genehmigungsprozess. Zukunftsgerichtete Aussagenunterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Schwankungen des Mineraliengehalts innerhalb des als mineralische Ressourcen identifizierten Minerals gegenüber dem vorhergesagten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf erwartete Produktionsraten, Zeitpunkt und Höhe der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Bezug auf technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauentwicklungsaktivitäten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und der Abnahme von Mengen oder Qualitäten der mineralischen Ressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Entwicklungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; ungewisse politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Schwankungen der Erholungs- und Förderraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen; sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im geänderten und angepassten Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind.Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und außer wie von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, lehnt Bluestone jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.Nicht-IFRS-Kennzahlen zur finanziellen Performance: Das Unternehmen hat in dieser neuen Version bestimmte Kennzahlen der Non-International Financial Reporting Standards ("IFRS") aufgenommen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten und mit Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Maßnahmen dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben nach IFRS keine einheitliche Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.All-in nachhaltige Kosten: Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in Sustaining Costs ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten besser definieren. Das Unternehmen berechnet AISC als die Summe aus Raffinationskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des Standorts, nachhaltigen Kapitalkosten und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können diese Kennzahl aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Prinzipien und Richtlinien unterschiedlich berechnen. Unterschiede können sich auch aus einer unterschiedlichen Definition von nachhaltigem und nicht nachhaltigem Kapital ergeben.Gesamte Barausgaben: Die gesamten Bargeldkosten sind ein gängiges finanzielles Leistungskriterium in der Goldminenindustrie, haben aber keine einheitliche Bedeutung. Das Unternehmen weist die gesamten Barkosten auf der Grundlage einer verkauften Goldunze aus. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, wie z. B. Umsatzerlösen, diese Informationen nutzen können, um die Leistung und Fähigkeit der Gesellschaft zu beurteilen, ein operatives Ergebnis und einen Cashflow aus dem Bergbaubereich zu erzielen. Das Management nutzt diese Kennzahl als wichtiges Instrument zur Überwachung der operativen Kostenentwicklung. Die gesamten Barkosten umfassen (Herstellungskosten wie Bergbau, Verarbeitung, Wartung und Standortadministration, Lizenzgebühren, Vertriebskosten und Nebenproduktgutschriften), um zu den gesamten Barkosten pro verkaufter Unze Gold zu gelangen. Andere Unternehmen können diese Kennzahl anders berechnen.AISC und Abstimmung der Gesamtbarkosten: ASIC und die gesamten Barausgaben werden auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten Definitionen berechnet (eine Markterschließungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von ihnen finanziert wird). Die WGC ist keine Regulierungsorganisation.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!