Genesis annonce une nouvelle estimation des ressources à Chevrier; 423,000 onces indiquées à 1.22 g/t d'or et 303,000 onces inférées à 1.27 g/t d'or

Vancouver, Colombie Britanique--(Newsfile Corp. - le 7 février 2018) Genesis Metals Corp. (TSXV: GIS) ("Genesis" ou la "Société") est heureuse d'annoncer une nouvelle estimation de ressource à son projet aurifère Chevrier qu'elle détient à 100% et qui est localisé près de Chibougamau au Québec. Cette ressource s'applique à la Zone Principale et la Zone Est du projet Chevrier. La Zone Est est située à environ 10 km au nord-est de la Zone Principale. Les deux zones sont localisées dans le Corridor de Déformation Fancamp, une structure majeure qui contrôle la minéralisation aurifère.

Points saillants

Totaux de chaque catégorie

423,000 onces d'or à une teneur moyenne de 1.22 g/t Au dans la catégorie Ressource Indiquée

303,000 onces d'or à une teneur moyenne de 1.27 g/t Au dans la catégorie Ressource Inférées

*Ressource minérale estimée pour un scénario de mine à ciel ouvert et souterrain à une teneur de coupure de 0.3 g/t Au pour un scénario de mine à ciel ouvert et de 0.95 g/t Au pour un scénario d'exploitation souterraine.

M. Brian Groves, chef de la direction de Genesis commente: "Nous sommes heureux des résultats de cette estimation de ressource qui représente une étape importante dans l'histoire de Chevrier. Jusqu'à maintenant, nos forages dans la Zone Principale ont été effectués pour des fins de confirmation et ça nous a permis de développer un modèle solide de la minéralisation aurifère. Les recommandations résultantes de l'estimation et la contribution de notre équipe technique, récemment renforcée, nous aideront à explorer le potentiel de l'extension des enveloppes minéralisées ainsi que d'autres cibles sur la propriété de 130 km carrés."

L'estimation a été effectuée par Marc Jutras, Ing., M.Sc.A de Ginto Consulting Inc et est conforme à la norme 43-101 ("NI 43-101") et au guide développé en 2014 par L'Institut Canadien des Mines et Métallurgie ("CIM"). M. Jutras est un ingénieur professionnel enregistré dans les provinces de Colombie-Britannique, Québec et Terre-Neuve. Les données géologiques ont été modelées pour la Zone Principale et la Zone Est par M. Daniel Gaudreault, Ing. à Geologica Inc. MM. Jutras et Gaudreault sont des Personnes Qualifiées ("QP") tel que défini dans le NI 43-101 et sont indépendants de Genesis.

La déclaration des ressources minérales pour la Zone Principale et la Zone Est est présentée au Tableau 1 et les hypothèses utilisées pour l'optimisation de la fosse à ciel ouvert de la Zone Principale et de la Zone Est sont présentées au Tableau 2. Les ressources minérales indiquées sont énoncées selon diverses teneurs de coupure au Tableau 3 et les ressources inférées au Tableau 4.

Tableau 1 Ressource Minérale de la Zone Principale et de la Zone Est.

Ressources Indiquées1 - Projet Chevrier - Date d'entrée en vigueur le 4 février 2019

Zone Tonnes Teneur

(g/t Au) Teneur de

coupure

(g/t Au) Contenu Au

onces Zone Principale Ciel Ouvert 8,903,000 1.13 0.3 323,000 Zone Principale Souterrain 1,890,000 1.64 0.95 100,000 Total Zone Principale 10,793,000 1.22

423,000

Ressources Inférées1 - Projet Chevrier - Date d'entrée en vigueur le 4 février 2019

Zone Tonnes Teneur

(g/t Au) Teneur de

coupure

(g/t Au) Contenu Au

onces Zone Principale Ciel Ouvert 1,684,000 1.12 0.3 61,000 Zone Principale Souterrain 4,622,000 1.33 0.95 198,000 Total Zone Principale 6,306,000 1.27

259,000 Zone Est Ciel Ouvert 399,000 1.28 0.3 16,000 Zone Est Souterrain 732,000 1.19 0.95 28,000 Total Zone Est 1,131,000 1.22

44,000

1 Les Ressources minérales ne sont pas des Réserves minérales et n'ont pas démontrés une viabilité économique. Il n'y a pas de certitude que toutes ou une partie des Ressources minérales estimées se convertissent en Réserves minérales. L'estimation des Ressources minérales peut être matériellement affectée par des facteurs environnementaux, permis, légaux, titres, taxation, socio politique, commercialisation ou autres facteurs. Les définitions de L'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) ont été suivies pour la classification des Ressources minérales indiquées et inférées. La quantité et la teneur des Ressources minérales inférées sont de nature incertaine et due à l'exploration insuffisante, ces Ressources minérales inférées ne peuvent être définies comme des Ressources minérales indiquées et il est incertain que plus d'exploration résultera à les surclasser dans la catégorie des Ressources minérales indiquées.

Tableau 2 Hypothèses de scénario à ciel ouvert et souterrain (US$)

Prix de l'or $1400 CAD:USD Taux de change 1.25 Coût du minage à ciel ouvert (par tonne) $2.20 Coût de traitement (par tonne) $12.00 Coûts généraux et d'administration (par tonne) $2.50 Récupération à l'usine 95% Pente de la fosse (degré) 50 Coût du minage souterrain (par tonne) $7.50

Tableau 3 Ressources Minérales Indiquées - Projet Chevrier - Sensibilités Teneurs de coupure



Teneur de coupure

Au g/t Tonnage

Tonnes Teneur moynne

Au g/t Contenu Au onces À ciel ouvert 0.3 8,903,000 1.13 323,000 0.4 7,684,000 1.26 311,000 0.5 6,602,000 1.39 295,000 Souterrain 0.9 2,133,000 1.56 107,000 0.95 1,890,000 1.64 100,000 1.0 1,682,000 1.72 93,000 À ciel ouvert

+

Souterrain 0.3 OP, 0.9 UG 11,036,0000 1.21 430,000 0.3 OP, 0.95 UG 10,793,000 1.22 423,000 0.3 OP, 1.0 UG 10,585,000 1.22 416,000

Tableau 4 Ressources Minérales Inférées - Projet Chevrier - Sensibilités Teneurs de coupure

(Inclus Zone Principale et Zone Est)



Teneur de coupure

Au g/t Tonnage

Tonnes Teneur moyenne

Au g/t Contenu Au

onces À ciel ouvert 0.3 2,083,000 1.15 77,000 0.4 1,799,000 1.28 74,000 0.5 1,605,000 1.38 71,000 Souterrain 0.9 5,695,000 1.29 236,000 0.95 5,354,000 1.31 226,000 1.0 4,687,000 1.36 205,000 À ciel ouvert

+

Souterrain 0.3 CO, 0.9 ST 7,778,000 1.25 313,000 0.3 CO, 0.95 ST 7,438,000 1.27 303,000 0.3 CO, 1.0 ST 6,770,000 1.29 282,000

L'estimation des ressources a été préparée en utilisant les logiciels Geotic et Vulcan. Geotic a été utilisé pour modéliser cinq sous-zones de la Zone Principale et six sous-zones de la Zone Est. Les modèles qui en résultent utilisent des polygones ayant une teneur de coupure de 0.3 g/t Au et des contrôles géologiques afin d'établir la continuité de la minéralisation de l'or. Vulcan a été employé pour l'estimation des teneurs, la modélisation en bloc et l'optimisation des fosses à ciel ouvert. La modélisation des blocs 3D a employé du Krigeage ordinaire et l'inverse de la distance au carré pour l'interpolation dans la Zone Principale et l'inverse de la distance au carré pour l'interpolation dans la Zone Est à cause du plus petit nombre d'échantillons composites interne aux enveloppes minéralisées de ce dernier.

Pour la Zone Principale, la banque de données des trous de forage est composée de 205 trous totalisant 56,718.7 m de forage. L'estimation des ressources minérales est basée sur 163 trous de forage intersectant le corps minéralisé avec 8,801 composites de 1.0 m. Les composites ont été plafonnés avec des seuils sélectionnés à partir des courbes de probabilités et un utilitaire statistique de coupure pour chacune des cinq sous-zones. L'estimation des teneurs en or a été calculée par krigeage ordinaire pour quatre des sous-zones alors que l'inverse de la distance au carré a été utilisé pour l'estimation de la teneur de l'autre sous-zone. Un modèle de blocs pivotés (axe des X orienté à 43°) a été utilisé sur les zones d'intérêt avec des blocs de 5 m (en direction) sur 2,5 m (en largeur) sur 5 m (vertical). Les estimations ont été validées et classées sur la base de la continuité de la teneur en or et la densité du forage pour les portions indiquées.

Pour la Zone Est, la banque de données des trous de forage est composée de 34 trous de forage totalisant 8,520.1 m de forage et de 280 échantillons de surface en rainure totalisant 201.5 m d'échantillonnage. L'estimation des ressources minérales est basée sur 34 trous de forage et 170 échantillons de surface en rainure totalisant 643 1.5 m de composite. Les composites ont été plafonnés pour quatre des six sous-zones. Des variogrammes ont été réalisés sur toutes les données afin d'évaluer la continuité générale des teneurs aurifères et d'aider au dimensionnement des ellipsoïdes de recherche. L'approche de l'inverse de la distance au carré a été choisie pour l'interpolation des teneurs en or des six sous-zones. Un modèle de blocs orthogonaux a été utilisé sur les zones d'intérêt avec des blocs de 5 m (en direction) sur 2.5 m (en largeur) sur 5 m (vertical). Les estimations ont été validées et classifiées comme inférées.

Les ressources estimées de la Zone Principale et la Zone Est ont été intégrées et optimisées dans le calcul de fosse à ciel ouvert avec la méthode Lerchs-Grossmann du logiciel Vulcan. De plus, la minéralisation en dehors de l'enveloppe optimisée pour l'exploitation à ciel ouvert a été considérée pour une exploitation souterraine. La Société croit que les plus larges intervalles minéralisés rencontrés en profondeur, par forage, pourraient supporter le concept de mine souterraine.

Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité

La Compagnie adopte un rigoureux programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité en regard de la préparation, expédition, analyse et vérification de tous les échantillons et données de la propriété. L'échantillonnage sur le terrain et en forage suit un protocole de contrôle de la qualité couvrant la chaîne de conservation des échantillons incluant une procédure de manipulation, en plus de l'insertion d'échantillons de contrôle et des blancs. Le programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité inclut des procédures de vérifications de données. Le laboratoire Actlabs de Ancaster, Ontario, Canada (certification ISO 17025) analyse les échantillons de roche et de carotte de forage des campagnes d'exploration selon la méthode de pyroanalyse avec détection de l'or par Absorption Atomique ou gravimétrie pour des teneurs >5 g/t Au. M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101 pour le projet Chevrier, a supervisé le protocole d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité.

Un échantillonnage indépendant des intervalles minéralisés a été effectué par Ginto Consulting qui consistait en 22 échantillons de la Zone Principale et 11 échantillons de la Zone Est. Les résultats ont confirmé la présence et la teneur de la minéralisation en or dans les intervalles.

MM. Jutras, Gaudreault et Liboiron ont révisé le contenu du communiqué et approuvé les informations contenues. Le rapport complet détaillant les résultats de l'estimation des ressources sera déposé sous le profil de la Société sur SEDAR dans les 45 jours.

À propos de Genesis Metals

Genesis Metals cherche avant tout à mettre en valeur le projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le projet est situé le long de la Zone de Déformation Fancamp à 15 km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake et à 15 km au nord-ouest de l'ancien producteur aurifère de la Mine Joe Mann.

Genesis détient également 100 % du projet October Gold, d'une superficie de 203 km2 situés dans la ceinture de roches vertes de Southern Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté Lake de IAMGOLD et Sumitomo Mining et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp.

