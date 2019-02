Peru: Minenproduktion im Dezember und Gesamtjahr 2018

In dieser Woche meldete das peruanische Ministerium für Bergbau und Energie die aktuellen Daten zur inländischen Minenproduktion im Dezember und Gesamtjahr 2018. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass der Gold- und Silberminenausstoß sowohl im Vergleich zum Vorjahresmonat als aus für das gesamte Vorjahr verringert hat.Im zwölften Monat des Jahres produzierte Peru 11.897 kg Gold, 9,78% weniger als im Vorjahresmonat, allerdings 27 kg mehr als noch im November. Die Gesamtfördermenge im Jahr 2018 belief sich auf 142,6 Tonnen Gold. Dies stellt eine Abnahme von 6,13% verglichen mit 2017 dar.Auch der Silberminenausstoß verringerte sich verglichen mit 387,2 Tonnen im Dezember 2017 um 12,07% auf 360,2 Tonnen Silber im Dezember 2018. Im Vergleich zu November 2018 ergab sich jedoch ein leichtes Plus von 2,53%. Im gesamten Jahr 2018 wurden in Peru 4.162,7 Tonnen Silber ausgestoßen, ein Minus von 5,78% im Vergleich zu 2017.Des Weiteren produzierte Peru im zwölften Monat des Jahres 230.258 Tonnen Kupfer, ein Anstieg von 2,5% verglichen mit Dezember 2017 sowie ein Plus von 7,47% im Vergleich zu 214.253 Tonnen im November 2018. Im Gesamtjahr 2018 wurden 2,44 Mio. Tonnen Kupfer aus den peruanischen Minen gefördert, ein leichter Rückgang von 0,35% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de