Andere Bärenmärkte drücken Kaufinteresse bei Gold

Gold und Silber sind zurzeit auf Seitwärtskurs, berichtet Kitco News. Da der US-Dollar-Index von seinem Tageshoch gesunken ist, sind die Preise dieser Edelmetalle am Donnerstag Mitte des US-Handelstages von ihren Tagestiefstständen gestiegen und befinden sich nun in einem Seitwärtsmarkt. Allerdings war der US-Dollar-Index diese Woche insgesamt sehr stark und die Rohölpreise sind stark gesunken, was dazu beitrug, das Kaufinteresse auf Edelmetallmärkten zu bremsen. Sollte der Rohölpreis weiter sinken, könnte es sich noch negativer auf andere Rohstoff- und Metallmärkte auswirken.Noch hält der Bullenmarkt der Gold- und Silberpreise an. Die Futures der beiden Edelmetalle beendeten den US-Handelstag am Donnerstag nahe ihrer Tageshöchststände. Die negativen Wirtschaftsnachrichten aus der EU, wie die verkleinerte Wachstumsprognose für die Eurozone und niedrigeren Hochrechnungen für die Inflationsrate für 2019 und 2020 sowie der niedrigere Industrieausstoß in Deutschland locken Investoren in sichere Häfen, sprich Gold und Silber.Da die chinesische Börse und einige andere asiatische Märkte wegen des Chinesischen Neujahrsfests diese Woche geschlossen blieben, war auch der Handel auf vielen Weltmärkten eher schwach.© Redaktion GoldSeiten.de