Russland wird Deutschland als fünftgrößte Wirtschaft übertreffen

Die britische Bank Standard Chartered prognostizierte vor kurzem in einem umfassenden Bericht, dass Russland Deutschland als weltweit fünftgrößte Wirtschaft überholen wird. Dies sei sogar bereits 2020 möglich. Auf der Webseite Armstrong Economics äußerte man sich dazu jedoch skeptisch.Das russische Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar ausgedrückt, so heißt es, stünde bei 1,578 Billionen Dollar; Deutschlands BIP beläuft sich auf 3,677 Billionen Dollar. Letztlich wird die russische Wirtschaft die Deutschlands überholen, ebenso wie China laut dem Bericht der Bank die Vereinigten Staaten als weltweit größte Wirtschaft überholen wird.Der Westen kollabiert. Nun, da man sich auf 2020 zubewege, würde man langsam aber sicher in eine Rezession abgleiten und dann zwischen 2020 und 2024 in die Stagflation eintreten; wobei 2028 ein weiterer scharfer Rückgang erwartet wird.Dieser wirtschaftlicher Abschwung würde scheinbar schwerwiegender für Deutschland sein als für Russland. Demnach wird ein Teil des Aufschwungs, den das russische Land erfahren wird, nicht von Wachstum stammen, sondern vielmehr durch den stärkeren Rückgang der deutschen Wirtschaft verursacht werden, die dem inländischen Exportmodell zuzuschreiben ist.© Redaktion GoldSeiten.de