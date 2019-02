Hochschild gewinnt an Fahrt

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. verbleibt auf hohem Niveau im Zuge der vorherigen Performance vom Januar. Die Aussichten weiterer Zugewinne in Richtung 220,00 Pence sind jedoch unverändert gegeben und im Ausdehnungsfall dürften sich Anleger sogar auch Kurssteigerungen bis zur runden Marke von 300,00 Pence je Anteilsschein freuen.Neuerliche Rücksetzer bis unter 150,00 Pence bzw. insbesondere bis unter das Niveau von 135,00 Pence sollten allerdings vermieden werden. Denn unterhalb letzterer Marke könnte es schnell bis 100,00 Pence bzw. bis in den zweistelligen Bereich abwärts gehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.