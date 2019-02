Focus Minerals Ltd. und Intermin Resources Ltd.??

Derweilen scheint sich der nächste Deal im australischen Goldsektor anzubahnen. Unser früherer Depot-Wert Focus Minerals (ASX: FML) ging heute in den Trading-Halt, nachdem die Aktie seit Tagen sehr auffällig gehandelt wurde:Zeitgleich ging Intermin Resources (ASX: IRC) in die Handelsaussetzung. Während Focus nur von einer potentiellen Transaktion sprach, gab Intermin in der Begründung an, dass es einen möglichen Deal mit Focus Minerals geben soll:Focus hat eine, vor Jahren komplett neu renovierte, Verarbeitungsanlage und ein gigantisch großes Paket an Goldprojekten in Coolgardie. Doch die Chinesen sind dort vor Jahren eingestiegen (wir ausgestiegen) und seitdem war die Aktie tot.Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren versucht, einen Deal mit Focus zu schmieden, sind jedoch immer wieder an den chinesischen Mehrheitseigentümern gescheitert.Mal sehen, was hier passiert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.