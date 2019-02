La Mise a Jour de L'etude de Faisabilite sur le Projet Abcourt-Barvue est Positive. Une Reduction Importante du Cout en Capital Initial est Prevue

Rouyn-Noranda, Quebec, Canada / TheNewswire / le 08 fevrier 2019 - Mines Abcourt inc. (la << Societe >> ou << Abcourt >>) (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) annonce que la mise a jour de l'etude de faisabilite sur le projet Abcourt-Barvue donne des resultats positifs et une reduction importante du cout en capital initial du projet.

Dans le passe, la propriete Abcourt-Barvue a ete en production avec une fosse et une mine souterraine lors de periodes differentes. La mise a jour du projet comprend l'exploitation de trois fosses, soit Barvue, Abcourt Est et Abcourt Ouest et l'ouverture d'une mine souterraine pour produire un concentre de zinc-argent.

Ce rapport, pour le projet Abcourt-Barvue, prepare selon les directives 43-101, presente une mise a jour d'une etude de faisabilite preparee par Genivar et Bumigene et deposee sur Sedar en 2007.

Le projet Abcourt-Barvue est situe en Abitibi, dans le nord-ouest du Quebec, Canada, 60 km au nord de la ville de Val d'Or. Le projet se trouve sur un site minier existant, avec plusieurs infrastructures utilisables rapidement, facilement accessible dans un endroit ou tous les services peuvent etre obtenus a des prix competitifs.

Abcourt a engage Services Miniers PRB inc (PRB) et Bumigene Inc (Bumigene) pour faire la mise a jour de l'etude de faisabilite de 2007, en utilisant des parametres economiques courants, les plans des fosses prepares par Genivar en 2007 et en eliminant la cyanuration de l'argent lors du traitement du minerai. Un concentre de zinc-argent sera produit par flottation.

HISTORIQUE

La mineralisation en argent et en zinc a ete decouverte en 1950. Le gisement Abcourt-Barvue a ete exploite au cours de deux periodes distinctes, soit de 1952 a 1957 par Barvue Mines Limited et de 1985 a 1990 par Abcourt. Au total, 5 002 190 tonnes metriques avec une teneur de 38,74 g/t d'argent et 2,98% de zinc ont ete extraites de la fosse Barvue et 632 319 tonnes metriques avec une teneur de 131,65 g/t d'argent et 5,04% de zinc ont ete extraites sous terre. Le vieux parc a residus de Barvue a recemment ete restaure par le ministere des Richesses Naturelles de la province de Quebec. Abcourt a conserve les concessions minieres et toutes les cellules environnantes jusqu'a ce jour.

RESSOURCES MINERALES

Un calcul des ressources a ete fait par Jean-Pierre Berube en 2014 et un rapport a ete prepare selon le reglement NI 43-101. Ce rapport est intitule << NI 43-101 Mineral Resources Report for the Abcourt-Barvue Property >>. Les ressources mesurees et indiquees (M+I) pour le gisement Abcourt-Barvue sont de 8 086 000 tonnes avec une teneur de 3,06% zinc et 55,38 g/t d'argent. Ces ressources ont ete utilisees pour la mise a jour de l'etude de faisabilite de 2018.

Voici un tableau comparatif des ressources de toutes categories :

Ressources de toutes categories

Estimation de 2006 Estimation de 2014

CATEGORIE TONNES Ag (g/t) Zn (%) TONNES Ag (g/t) Zn (%) Mesurees 6 516 000 58,32 3,33 6 284 000 43,98 3,09 Indiquees 503 000 98,35 3,44 1 799 000 95,51 2,94 M + I 7 019 000 61,19 3,33 8 083 000 55,45 3,06 Presumees 1 506 000 120,53 2,98 2 037 000 114,16 2,89

Les ressources mesurees s'etendent generalement de la surface jusqu'a une profondeur de 165 metres. Les ressources indiquees sont generalement situees dans l'extension des blocs mesures a une profondeur de -125 a -300 m.

Le rapport de Berube a ete depose sur Sedar et est disponible pour des informations additionnelles.

ESTIMATION DES RESERVES METALLIQUES

Les reserves minerales de 2018, incluant la dilution, est presentee dans le tableau suivant, en comparaison avec celles de 2007.

Estimation de 2007 Estimation de 2018 Tonnes Teneur Tonnes Teneur Methode d'extraction Classification Ag Zn Zn EQ Ag Zn Zn EQ (t) (g/t) (%) (%) (t) (g/t) (%) (%) Open pits Reserves prouvees 5 338 731 44,79 3,15 4,03 6 180 510 39,72 2,83 3,61 Reserves probables 0 0,00 0,00 0,00 408 851 43,01 2,36 3,20 Reserves totales 5 338 731 44,79 3,15 4,03 6 589 361 39,93 2,80 3,58 Sous terre Reserves prouvees 1 169 662 105,19 2,87 4,93 1 169 662 105,19 2,87 4,93 Reserves probables 315 139 101,61 3,23 5,22 315 139 101,61 3,23 5,22 Reserves totales 1 484 801 104,43 2,95 5,00 1 484 801 104,43 2,95 4,99 Open pits et sous terre Reserves prouvees 6 508 393 55,64 3,10 4,19 7 350 172 50,14 2,84 3,82 Reserves probables 315 139 101,61 3,23 5,22 723 990 68,52 2,74 4,08 Reserves totales 6 823 532 57,76 3,11 4,24 8 074 162 51,79 2,83 3,84

Notes : 1) L'equivalent en zinc est calcule avec les parametres utilises dans ce tableau.

2) 0,61% Zn = 1 once d'argent

PLAN D'EXPLOITATION

Un plan d'exploitation a ete prepare pour les reserves de 2018, en utilisant le plan prepare par Genivar (maintenant WSP Canada) pour les fosses et l'exploitation souterraine. Les ressources de 2014, recuperees apres dilution, donnent 8 074 162 tonnes d'alimentation a l'usine avec une teneur de 2,83% de zinc et 51,79 g/t d'argent. La partie exploitable par fosse, soit 81,6%, donne 6 589 361 tonnes et la partie exploitable sous terre, soit 18,4%, donne 1 484 801 tonnes. La vie de la mine est de 13 ans. Il y a de bonnes possibilites de prolonger la vie de la mine en convertissant les ressources presumees en reserves prouvees et probables et par l'addition de nouvelles reserves avec des travaux d'exploration additionnels.

L'exploitation comprend l'agrandissement de la fosse Barvue et son prolongement en profondeur et l'excavation de deux nouvelles fosses, soit Abcourt Est et Abcourt Ouest, au cours d'une periode de treize ans. Les fosses seront exploitees respectivement jusqu'aux profondeurs de 166 m, 72 m et 42 m. L'exploitation souterraine se fera par la methode Avoca. Les chantiers debuteront a des profondeurs variant de 150 m a 200 m de la surface et finiront au fond des fosses. L'exploitation souterraine sera desservie par des galeries inclinees.

TRAITEMENT DU MINERAI

Les recuperations historiques durant la periode d'exploitation de Barvue ont ete de 90% pour le zinc et de 77% pour l'argent. En 2017, des essais de traitement ont ete faits dans differents laboratoires. La flottation cyclique du minerai Abcourt-Barvue a demontre qu'il etait possible de recuperer 97,5% du zinc et 77,8% de l'argent dans un concentre de zinc argent titrant 53,4% Zn et 740,6 g/t d'argent.

La capacite de l'usine de traitement reste la meme a 650 000 tonnes par annee mais le circuit a ete modifie en eliminant la cyanuration du minerai pour ne produire qu'un concentre de zinc-argent. Quelques changements mineurs ont ete faits aux infrastructures de surface, soit la construction d'une nouvelle ligne electrique de 25 KV sur le site et la relocalisation des haldes de roches steriles.

Une moyenne de 32 000 tonnes de concentre de zinc et d'argent titrant 52,7% zinc et 768 g/t d'argent sera produite annuellement.

ANALYSE ECONOMIQUE

Le cout en capital avant production, en incluant un fond de roulement de 4 M $, est de 41,3 M $. Le cout des depenses capitales encourues lors de l'exploitation est de 18,1 M $. Le cout moyen d'exploitation est de 39.94 $/t usinee. Le cout de fermeture est evalue a 3,7 M $.

Une reduction du cout en capital initial de 71.26 M $ en 2007 a 41,3 M $ en 2018 a ete possible suite a l'achat au cours des dernieres annees de materiel d'usinage, maintenant disponible sur le site de la mine et la location des equipements necessaires pour les fosses en 2018, au lieu de l'achat prevu en 2007.

Voici un tableau comparant les resultats de l'etude economique de 2018 avec ceux de 2007 pour le projet Abcourt-Barvue :

Pour un financement 100% en capitaux propres 2007 $ 2018 $ Profit brut 234,3 M 225,4 M Flux de tresorerie avant impots 138,7 M 170,0 M Flux de tresorerie apres impots 87,9 M 106.7 M Taux de rendement interne avant impots 27,1% 26,1% Taux de rendement interne apres impots 21,4% 20,5% Valeur nette presente, escomptee a 5%, avant impots 87,6 M 100,4 M Valeur nette presente, escomptee a 5%, apres impots 53,2 M 59,8 M

En 2018, les revenus du projet ont ete evalues en utilisant le prix du zinc a 1,10 $ US la livre, le prix de l'argent a 16,50 $ US l'once et un taux de change de 1,25 $ Can par 1,00 $ US et les termes des fonderies et des raffineries. La valeur nette moyenne du minerai est de 67,86 $ Can par tonne.

En 2007, les revenus du projet ont ete evalues en utilisant le prix du zinc a 1,15 $ US par livre, le prix de l'argent a 9,54 $ US par once et un taux de change de 1,15 $ Can par 1,00 $ US. La valeur moyenne du minerai etait de 67,51 $ Can par tonne.

L'analyse economique de 2018, avec les prix des metaux et le taux de change indiques precedemment et un financement de 100% par action, produit un flux de tresorerie, avant impots, de 170,0 M $ Can et de 106,7 M $ apres impots. Le taux de rendement est de 26,1% avant impots, de 20,5% apres-impots et donne une valeur nette presente avant impots de 100,4 M $ et de 59,9 M $ apres impots, en utilisant un taux d'escompte de 5%. La periode de remboursement du capital (pay-back period) est de 4,9 annees. Une analyse de sensitivite sur les revenus, le cout en capital et le cout d'operation indique que le projet est surtout sensible aux revenus (prix du zinc et taux de change) suivi par les couts d'operation.

Par comparaison, l'etude de Genivar en 2007, avec les prix des metaux et le taux de change indiques precedemment et un financement de 100% par mise de fonds, indique un flux de tresorerie avant impots de 138,7 M $ Can et de 87,9 M $ apres impots, un taux de rendement interne avant impots de 27,1%, 21,4% apres impots et une valeur nette presente avant impots, escomptee a 5%, de 87,6 M $ Can et de 53,2 M $ apres impots.

Ce rapport sera depose sur Sedar a l'interieur de 45 jours du depot de ce communique de presse.

STRATEGIE ET PERSPECTIVE

Presentement, la Compagnie se concentre sur la stabilisation et l'augmentation de la production a la mine Elder. Notre objectif est de produire 12 500 tonnes par mois.

Nous desirons utiliser la pleine capacite de l'usine Geant Dormant en traitant du minerai a forfait, afin de reduire le cout unitaire des tonnes traitees.

Pour le plus long terme, dans le secteur de l'or, la Compagnie a debute un programme de forage sur les proprietes Flordin et Discovery ou on trouve de la mineralisation en or importante.

Pour le long terme dans le secteur du zinc, differentes alternatives sont evaluees.

A PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des reserves en argent et en zinc (2019). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour a ete completee en 2019.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement. Du traitement a forfait se fait presentement a l'usine.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Ce communique de presse a ete prepare par M. Renaud Hinse, ingenieur et president de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiee selon les termes du Reglement 43-101. M. Hinse a approuve la divulgation des informations scientifiques et techniques.

ENONCES PROSPECTIFS

Le present communique renferme des declarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communique, l'emploi des termes << estimer >>, << projeter >>, << anticiper >>, << prevoir >>, << viser >>, << croire >>, << esperer >>, << pouvoir >> et des expressions semblables, de meme que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des declarations prospectives. Les declarations prospectives sont fondees sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'a la date de leur publication. Sauf exception prevue dans les lois applicables, la Societe ne prend aucun engagement, ni la responsabilite de mettre a jour ou de reviser publiquement toute declaration prospective ou toute information prospective a la lumiere de nouvelles donnees, d'evenements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une difference importante entre les resultats reels et ceux indiques dans les declarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marche, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain, la teneur du minerai extrait et des difficultes imprevues dans les activites minieres pouvant influer sur les revenus et les couts de production. D'autres elements, telles des incertitudes en matiere de reglementation gouvernementale, pourraient egalement modifier les resultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent etre decrits dans les rapports annuels et periodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite a la date de publication de ce communique.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, President et CEO T : 819 768-2857 450 446-5511 F : 819 768-5475 450 446-3550 Courriel: rhinse@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs Reseau ProMarket Inc., T: (514) 722-2276 poste 456 Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

