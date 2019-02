Aufwärtstrend im Goldpreis weiter intakt

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2013 bei einem letzten Kurs von 1.318,5 $.Ausgehend von dem im August 2018 erreichten Vorjahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist. Grundsätzlich kann somit von weiter steigenden Kursen beim Gold-Future ausgegangen werden.In der vergangenen Woche entwickelte sich eine Innenkerze, womit der Aufwärtstrend nicht weiter bestätigt und kein neues Jahreshoch wurde.Der Goldpreis konnte sich somit weiter über der psychologisch wichtigen 1.300 $ Marke halten, was positiv zu werten ist.Aus Sicht des Wochenchart liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Goldpreis weiterhin bei ca. 60% liegt.Möglicherweise besteht weiteres Aufwärtspotential, welches sich bis in den großen Widerstandsbereich bei 1.370 $ entwickeln kann.Ein Kursrückgang unter das aktuelle Jahrestief bei 1.274,4 $ würde den Aufwärtstrend unterbrechen und das positive Chartbild auf neutral drehen.© Karsten Kagels