Stagfla X- Je fader, je tiefer

Runterschauen gegen USD ohne herunterzufallen gegen USD war die Devise für unsere Metalle diese Woche:GoldPalladiumSilberund Platinkratzen unten zuerst an den Unterstützungsnerven und dann die Kurve zurück nach oben.Für uns, da gegen die Kaufkraft der Welt eher abbildenden EUR gemessen ist das natürlich hochattraktivDer USD stieg nämlich in vollkommener Übereinstimmung mit unserer volkswirtschaftlichen Auffassung und unseren Liquiditätsalgorithmen gegen den EUR recht sportlich, was dem Portfolioergebnis sehr gut tut.Ein ungefähres Direktchart bei Gold gegen EUR hier als Beispiel: