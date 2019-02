China erhöht zum zweiten Mal in Folge seine Goldreserven

China steigt in den Goldrausch der Zentralbanken ein, so ein Bericht der South China Morning Post . Laut dem Artikel, der sich auf Angaben der chinesischen Volksbank bezieht, erhöhte China seine Goldreserven im Januar 2019 erneut. So stiegen die Goldreserven Chinas von 59,56 Millionen Unzen Ende Dezember 2018 auf 59,94 Millionen Unzen Ende Januar 2019. Damit ist es der zweite Monat in Folge, in dem China seine Goldreserven erhöht.China, das die weltgrößten Devisenreserven besitzt, war bisher sehr zurückhaltend, was die Diversifikation seiner Devisen in Höhe von 3 Billionen US-Dollar mit Gold angeht. Die offiziellen Goldreserven blieben von Oktober 2016 bis November 2018 unverändert bei 59,24 Millionen Unzen. Ein Grund dafür, den der amtierende Zentralbankgouverneur Yi Gang bereits 2013 angab, sei, dass der Goldmarkt zu klein wäre.Analysten sagen, es bleibe abzuwarten, ob die leichten Zunahmen der Goldreserven in den letzten zwei Monaten einen grundsätzlichen Wechsel in Chinas Einstellung gegenüber dem Edelmetall darstellten.© Redaktion GoldSeiten.de