Zimtu Capital: Aufnahme des Handels mit Aktien seiner Beteiligung Dimension Five Technologies Inc.

11. Februar 2019 - Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FWB: ZCT1) (das Unternehmen oder Zimtu) freut sich, bekannt zu geben, dass Dimension Five Technologies Inc. (Dimension Five), eine Beteiligung von Zimtu, mit der Börseneröffnung am Dienstag, den 12. Februar 2019 den Handel an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel DFT aufnehmen wird.Zimtu hält 6.000.000 Stammaktien von Dimension Five, was etwa 21,37 % der insgesamt 28.078.001 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht.Dimension Five Technologies Inc. entwickelt derzeit eine neue Investmentplattform, die Unternehmen im Frühstadium mit Anlegern verbinden wird. Das Unternehmen beabsichtigt, im Laufe der Zeit auch andere Softwares im Investment- und Finanzbereich zu entwickeln, zu vermarkten oder zu erwerben. Nähere Informationen über Dimension Five erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.dimensionfive.ca .Zimtu ist seit dessen Gründung ein aktiver Unterstützer von Dimension Five und wird das Unternehmen auch auf seinem weiteren Weg unterstützen. Die Beteiligung von Zimtu an Dimension Five steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, Firmen zu gründen und zu unterstützen, um Unternehmenswert zu schaffen.Zimtu ist derzeit mit der Gründung eines neuen Mineralexplorationsunternehmens namens Core Assets Corp. befasst. Core wird sich auf die Mineralexploration nach Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen im Norden von British Columbia konzentrieren (siehe Pressemeldung vom 10. Dezember 2018: http://www.zimtu.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=841766&_Type=News-Releases&_Title=Zimtu-Capital-Corp.-Options-100-of-Its-Interest-in-the-Blue-Copper-Cobalt-P .).Zimtu bietet überdies sein ZimtuADVANTAGE-Programm und Beratungsleistungen im Hinblick auf Mineralkonzessionen an, um Unternehmen bei der Suche nach interessanten Konzessionsgebieten zu unterstützen. ZimtuADVANTAGE ist ein Programm, das Unternehmen Chancen und Anleitung bietet, Kosteneinsparungen ermöglicht und bei zahlreichen Aspekten einer Börsennotierung unterstützt. Zimtu Capital Corp. ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft, die in Rohstoffunternehmen investiert bzw. diese gründet und erweitert. Das Unternehmen bietet auch Unterstützung bei der Generierung von Mineralprojekten und Beratungsleistungen und hilft Unternehmen bei der Suche nach interessanten Konzessionsgebieten.Für das Board of Directors: Zimtu Capital Corp.David HodgeDavid Hodgem President & DirectorTel: 604.681.1568E-Mail: dhodge@zimtu.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten: dass Dimension Five den Handel an der Canadian Securities Exchange aufnehmen wird; und dass Zimtu Capital Corp. Dimension Five auch in Zukunft unterstützen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder ihre Realisierung verhindern können, beinhalten: dass Dimension Five nicht alle behördlichen Genehmigungen für die Notierung seiner Aktien an der Canadian Securities Exchange erhält. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!