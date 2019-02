Indische Goldimporte legen im Januar zu

Aktuell veröffentlichte Daten aus Indien zeigen, dass die Goldimporte des Landes im letzten Monat im Jahresvergleich zugenommen haben, doch sequentiell gefallen sind, hieß es von der Commerzbank.Laut Scrap Register zitierten Analysten Zahlen des Finanzministeriums, die zeigten, dass Indien im Januar, trotz der hohen inländischen Preise, insgesamt 46 Tonnen Gold importierte. Dies stellte eine Steigerung von 64% im Jahresvergleich dar."Trader schreiben dies der Hochzeitssaison zu, die diesen Monat beginnt", so die Bank. "Doch die hohen Preise - Gold in indischen Rupien stieg in der letzten Woche auf ein fünfeinhalb Wochenhoch - scheinen die Nachfrage nach Gold eingedämmt zu haben, da die Importe gegenüber Dezember um 23% zurückgingen."© Redaktion GoldSeiten.de