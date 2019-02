Italienischer Gesetzesentwurf zum Goldverkauf

Die regierende Partei Italiens hat einen Gesetzesvorschlag aufgesetzt, der es der Regierung letztlich erlauben würde, die Goldreserven des Landes mithilfe einer Änderung der Konstitution zu verkaufen, berichtet Reuters . Zuvor hatte es in einer italienischen Zeitung am Montag geheißen, dass die Regierung in Betracht ziehe, einen Teil der Goldreserven dazu zu verwenden, das Haushaltsdefizit in diesem Jahr einzudämmen sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu vermeiden.Die Offiziellen sprachen sich größtenteils gegen Pläne aus, Gold zu verkaufen, doch der Gesetzesvorschlag würde eine Änderung der aktuellen Gesetzesgebung bedeuten, die den Verkauf der Reserven erlaube, wenn es "durch das konstitutionelle Gesetz autorisiert sei." Dies sei bis dato jedoch "noch eine Hypothese", wie Claudio Borghi, Sprecher der Partei, meinte.Der Gesetzesentwurf diene zur Etablierung, dass sich das Gold im Besitz des Staates und nicht der italienischen Zentralbank, Banka D'Italia, befände, was in Italien bereits als Streitpunkt angesehen werde. Alternativ könne die Regierungspartei jedoch ein Gesetz präsentieren, dass eine parlamentarische Mehrheit von 2/3 vorsieht, die benötigt wird, um einen Verkauf des Goldes zu ermöglichen, oder einen Entwurf, der den Verkauf des Metalls vollständig unmöglich macht.© Redaktion GoldSeiten.de