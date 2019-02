Investoren sollten ein Auge auf Gold werfen

Nun, da Rezessionsängste zunehmen, sollten Investoren einen Blick auf Gold und Goldbergbauaktien werfen, um das Risiko zu reduzieren, meint das Unternehmen Bernstein. Man sehe laut Angaben ein "starkes Argument für Gold", berichtet CNBC "Eine deutliche Verlagerung der geopolitischen Risiken und beinahe rekordverdächtige Staatsschulden machen andere mögliche risikofreie Assets fragwürdig und verleiten auch zur Schaffung von Inflation. Demnach unterstützt dies das Argument für Gold", hieß es in einem Bericht des Unternehmens.Bernstein verlässt sich dabei auf die Verfolgung zweier Schlüsselfaktoren: Die weltweite Staatsverschuldung und die Goldkäufe der Zentralbanken. Ersteres verleite "zur Schaffung von Inflation", letzteres sei ein "Trend, der sich wahrscheinlich so lange fortsetzen wird, wie der US-amerikanische Anteil des weltweiten BIPS zurückgehen wird."Die aktuelle geopolitische Situation würde zu einem Umfeld führen, in dem weder Aktien noch Anleihen funktionieren werden - demnach sollten sich Investoren dem Gold zuwenden.© Redaktion GoldSeiten.de