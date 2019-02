Great Panther Silver - Beadell Resources: Beide Hauptversammlungen stimmen zu!

Gestern Nachmittag unserer Zeit fand die Hauptversammlung von Great Panther Silver Ltd. statt und die Aktionäre stimmten mit einer eindeutigen Mehrheit von 96,71% für die Übernahme von Beadell:Heute Nacht dann die Versammlung bei Beadell Resources Ltd. und auch hier eine deutliche Mehrheit von 96,92%:Gleichzeitig wurde die Namensänderung auf Great Panther Mining Limited beschlossen.Nun sollten die restlichen Formalien keine Probleme mehr darstellen und die Übernahme sollte dann bis zum 08.03.2019 abgeschlossen sein:Wie oft geschrieben, macht der Deal für mich sehr viel Sinn. Es wird eine kapitalkräftige Firma mit einer kapitalschwachen Firma zusammengehen und daraus entsteht ein länderdiversifizierter Gold- und Silberproduzent mit einer besseren Bilanz und einem hohen Produktions- und Explorationsupside.Wir als Beadell-Aktionäre reduzieren das Risiko der bisher schwachen Kapitalausstattung und Great Panther Silver kauft sich mit Beadell ein Unternehmen mit einer produzierenden Mine, bei der die größten Aufwendungen in den vergangenen Monaten bereits getätigt wurden.Ich bin gespannt auf die ersten Analystenstimmen, sobald die neue Firma Great Panther Mining gehandelt wird.Auf Basis des Schlusskurses von Great Panther in den USA und den aktuellen Wechselkursen liegt das Umtauschverhältnis je Beadell-Aktie bei 0,064 AUD:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.