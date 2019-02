Wichtige Unterstützungslinien für Goldunternehmen & Gold-Juniors

GDX (oben), GDXJ (unten)

Die Goldbergbauaktien müssen mehr tun, um zu beweisen, dass sie sich in einem neuen Bullenmarkt befinden.Sicher, sie sind über ihren wichtigen Widerstand hinausgeschossen, den ihr gleitender Durchschnitt darstellte, und ihre Marktbreite hat sich verbessert.Doch die Goldaktien haben das Muster aus niedrigeren Hochs noch immer nicht durchbrochen, und obgleich sich die Marktbreite verbessert hat, befindet sich diese noch lange nicht auf dem Niveau eines Bullenmarktes. Lassen Sie uns den aktuellen Stand der Dinge betrachten.In den letzten Wochen sind der GDX und der GDXJ über ihre kritischen 400-tägigen gleitenden Durchschnitte gestiegen, was als exzellenter Indikator eines primären Trends gilt, der bis ins Jahr 2012 zurückreicht. Das ist positiv und konnte seit Sommer 2017 nicht mehr beobachtet werden.Ich sehe hierbei zwei plausible Szenarien für die Goldaktien.Entweder werden sie eine bullische Konsolidierung aufbauen (wie ich unten dargestellt habe) oder sie werden ein längeres und schwereres Retracement durchleben, was wiederum zu einem Test der 200-tägigen gleitenden Durchschnitte (nicht gezeigt) nahe 20,50 Dollar für den GDX und 30 Dollar für den GDXJ führen könnte.In dem bullischen Szenario würde man beobachten können, wie sich die Bergbauunternehmen über ihren 400-tägigen gleitenden Durchschnitten halten und eine enge Konsolidierung aufbauen. Wenn sich das so weiterentwickelt, dann wären wir sehr optimistisch, was ein bullisches Endergebnis angeht.In einem bearischen Szenario würden Verkäufe unter den kürzlichen Tiefs der Bergbauunternehmen stattfinden und so mit einem möglichen Test der 200-tägigen gleitenden Durchschnitte und der nahen Kurslücken drohen.Sie sollten auch ein Auge auf Silber werfen, das sich - ähnlich wie die Bergbauunternehmen - überdurchschnittlich entwickeln wird, wenn der Branchentrend etabliert wurde. Am Donnerstag prallte Silber von seinem Niveau bei 15,60 Dollar - 15,65 Dollar je Unze ab, was in den letzten zwei Jahren als kritisches Niveau galt. (Siehe Pfeile innerhalb des Charts).Sollte Silber dieses Tief halten, dann sollte es zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr über seinen 400-tägigen gleitenden Durchschnitt steigen und die 17,25 Dollar testen.Im unteren Teil des Charts plotten wir Silber gegenüber dem S&P 500, und gemäß des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts hat sich dieser relative Trend zu Gunsten von Silber entwickelt.Wenn der GDX, der GDXJ und Silber ihre Tiefs der letzten Woche beibehalten können und sich gegenüber dem S&P 500 stabilisieren können, dann werden sie wahrscheinlich höher steigen. Wenn diese Tiefs glaubhaft durchbrochen werden, dann sollten wir unser Augenmerk auf einer längeren und schwereren Korrektur haben.Sollte eine bullische Konsolidierung auftreten, dann werden wir uns darauf vorbereiten, mehr Kapital arbeiten zu lassen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist eine längere und schwerere Korrektur wahrscheinlicher; was heißt, dass wir geduldig bleiben können.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 11. Februar 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.