Sonoro Metals Corp. ernennt Neil Maedel in den Board of Directors

VANCOUVER, 11. Februar 2019 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro") meldet die Ernennung von Neil Maedel in den Board of Directors des Unternehmens und seinen Amtsantritt als Executive Director, Corporate Finance (Unternehmensfinanzierung). Für die Ernennung von Herrn Maedel ist Director Ronald Husband aus dem Board ausgeschieden. Er wird aber weiterhin als ein Berater des Boards fungieren. Ferner hat Sonoro Katharine Regan zur Corporate Secretary des Unternehmens ernannt."Die Hinzunahme von Neil Maedel und Katharine Regan in ihren entsprechenden Positionen verstärkt Sonoros Kernmanagementteam beachtlich," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Unsere Aktionäre werden von Herrn Maedels vielfältigen Kompetenzen im Bereich internationaler Kapitalbeschaffung und Aktionärskontakte profitieren und Frau Regans signifikante unternehmerische Fähigkeiten werden die Leistungskraft des Senior-Managements ergänzen, die Goldexplorationsprojekte des Unternehmens in Mexiko weiter zu avancieren. Wir sind unserem langjährigen Kollegen Herrn Husband für seinen freiwilligen Rücktritt besonders dankbar, um Herrn Maedel die Ernennung zu ermöglichen. Seine früheren und zukünftigen Beiträge zu Sonoro werden überaus geschätzt."Herr Maedel ist ein in Südostasien ansässiger Risikokapitalgeber mit einem umfangreichen Hintergrund in der Analyse und Finanzierung von Small-Cap-Unternehmen beginnend mit The Miniocap Analyst im Jahr 1988 und später mit Protrader Finanz AG, deren Sitz in der Schweiz war und die mit zahlreichen sehr erfolgreichen Neugründungen in Nordamerika in Zusammenhang stehen. Herr Maedel war Leiter der Unternehmensentwicklung bei der in der Schweiz ansässigen Manas Petroleum, als das Unternehmen ein 5 Länder abdeckendes Portfolio mit großen Prospektionsgebieten für Leichtöl zusammenstellte, die von der sehr risikoreichen Exploration bis zur Entdeckungsbewertung reichten. Er war ebenfalls der Chairman von Pan American Goldfields, wo er das Managementteam leitete, welches das in Schwierigkeiten steckende Unternehmen sanierte, seine Beteiligung am Haupt-Asset auf 80 % erhöhte und dabei die Größe der Ressource von 800.000 auf 2.000.000 Unzen AuÄq, wie in einer NI 43-101 konformen wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) definiert, mehr als verdoppelte. Eine Pilotgoldproduktion wurde ebenfalls begonnen, die letztendlich über 2.000 Unzen AuÄq pro Monat lieferte. Die Zielsetzung dieser Produktion war die Finanzierung der Entwicklung dieser Lagerstätte. Im Jahr 2014 gründete Herr Maedel als einer der Directors die Kenadyr Resources, die zurzeit Bohrungen niederbringt, um hochgradige Goldzonen abzugrenzen, die sich nachweislich von ZiJin Minings in der Kirgisischen Republik gelegenen Mine TBL erstrecken.Frau Regan besitzt über 25 Jahre Erfahrung mit der Erstellung von Geschäftsentwicklungsprogrammen in mehreren Branchen sowohl im privaten als auch öffentlichen Sektor. Ihre besondere Fachkompetenz sind die Bereiche Projektentwicklung, administrative Aufgaben und Unternehmenskommunikation. Als eine unabhängige Beraterin unterstützt Frau Regan ebenfalls Unternehmen bei der Implementierung und Pflege der Unternehmensführungspraktiken, bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der sozialen Unternehmensverantwortung.Das Unternehmen gewährte den Insidern des Unternehmens insgesamt 500.000 Optionen auf Belegschaftsaktien über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Gewährungszeitpunkt zu einem Ausübungspreis von 0,17 Dollar je Aktie.Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Kenneth MacLeod, President u. CEOTel. +1-604-632 1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.