Milde Fed-Haltung unterstützt Goldprognose

Ein kürzlich milderer Ton der Federal Reserve wird den bullischen Ausblick für Gold und Silber über das nächste Jahr antreiben, so Maxwell Gold von Aberdeen Standard Investments. Allgemein bestehen Erwartungen, dass dies die letzte Zinserhöhung in diesem Jahr gewesen sei, berichtet Scrap Register . Die Kommentare der Fed hätten essentiell Realzinsen sowie die Dollarrally aus dem Jahr 2018 eingedämmt."Historisch entwickelt sich Gold gut, wenn die Realzinsen unter 2% liegen, und in den letzten Wochen sind sie zurück unter 1% gegangen. Eine Pausierung der Zinserhöhungen mindert die kurzfristige Prognose für den Dollar ebenfalls, während der mittelfristige Dollarausblick aufgrund Rezessions- und fiskalpolitischer Sorgen festgefahren scheint", bemerkte Gold.Der Dollar bliebe weiterhin "struktureller Bärenmarkt", angetrieben durch steigende Schulden, Defizite und nunmehr einer möglichen Verlangsamung des Fed-Programms zur Bilanzreduzierung. Historisch entwickele sich Gold während Dollarbärenmärkten, die durchschnittlich 5,5 Jahre anhalten überdurchschnittlich gut. "Was gut für Gold ist, ist auch gut für Silber", fügte Gold abschließend an.© Redaktion GoldSeiten.de