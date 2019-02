Japans Konter gegen den Goldschmuggel

Das japanische Finanzministerium ist darauf aus, den zunehmenden Goldschmuggel zu unterbinden, indem Gegenmaßnahmen ergriffen werden, berichtet The Japan News . Da die Schmuggler Geld machen, indem die Verbrauchersteuern umgangen werden, haben Offizielle nun die Befürchtung, dass die Anzahl an derartigen Vorfällen zunehmen wird, wenn die Verbrauchersteuer im Oktober dieses Jahres auf 10% gesetzt wird.Im Jahr 2014 nahm der Goldschmuggel dramatisch zu, als man die Verbrauchersteuer von 5% auf 8% erhöhte. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 1.347 Vorfälle, die entdeckt worden waren; wobei man etwa 6,2 Tonnen Gold beschlagnahmte. Das ist etwa 110-mal so viel wie im Jahr 2013, bevor die Steuer erhöht worden war und etwa 50-mal so viel Gold, das beschlagnahmt wurde.Das Finanzministerium plant Gegenmaßnahmen, in deren Rahmen die Käufer dazu verpflichtet werden, Kopien von den Dokumenten des Verkäufers zu machen, wie beispielsweise von Pässen oder Führerscheinen. Diese Kopien wären dann notwendig, um den Verkäufer nachzuverfolgen, sollte das Gold geschmuggelt worden sein. Unter anderem solle auch die Anzahl an Metalldetektoren erhöht werden.© Redaktion GoldSeiten.de