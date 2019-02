Auryn Resources Inc. startet neue Schürfe auf Kupfer-Gold-Projekt Sombrero

Sombrero - Fierrazo Historische Highlights des

Gesteins

*.

Gold Cu (%)

1.04 5.14

0.34 2.09

0.27 1.65

0.17 0.95

0.14 0.71

0.13 0.47

0.29

0.22

0.18

0.18

0.15

0.15

0.14

0.13

Vancouver, 13. Februar 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG, "Auryn" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sie die Untersuchung mittels Schürfgräben ihres Kupfer-Gold-Projektes Sombrero im Süden Perus wieder aufgenommen hat. Die Grabenarbeiten haben auf den Fierrazo-Claims begonnen und werden durch die erstrangigen Zielgebiete Nioc, Good Lucky, Totora und Milpoc fortgesetzt (Abbildung 1)."Dies ist ein aufregender Start in das Jahr 2019, wenn wir unsere Oberflächen- und Grabenprogramme für neue Zielgebiete bei Sombrero wieder starten. Mit seinem Maßstab, seinen geophysikalischen Merkmalen und der umfassend kartierten und beprobten Kupfer-Gold-Mineralisierung ist Sombrero eine einzigartige, noch nie da gewesene Chance auf bedeutende Entdeckungen."In den kommenden Monaten freuen wir uns darauf, kontinuierliche Oberflächenergebnisse von Sombrero zu erhalten, zusätzlich zu den Ergebnissen aus unserer selbstlernenden Software und Zielbestimmung auf Committee Bay."Auryn hatte die Fierrazo-Konzession Ende letzten Jahres optional erworben (siehe Pressemitteilung vom 19. Dezember 2018). Es liegt 1,5 km nordöstlich des Sombrero-Hauptprospekts des Unternehmens, wo der größte Teil der bisherigen Oberflächenarbeiten stattgefunden hat.Die Konzession von Fierrazo hat einen bescheidenen historischen Abbau von Eisenerz erlebt; das technische Team von Auryn erkennt jedoch das Potenzial für das Kupfer-Gold-System, das bei der Sombrero-Hauptperspektive definiert wurde, um sich auf Fierrazo zu erstrecken. Historische Gesteinsproben aus dem definierten Skarn-System haben Werte von 0,13 - 1,04 g/t Gold und 0,13 - 5,14% Kupfer erreicht (Tabelle 1). In den nächsten Monaten werden Bohrziele mit geologischer Kartierung, Oberflächenprobenahme, Grabenbildung und Geophysik definiert.*In den Jahren 2009 und 2010 wurden von Alturas Minerals Gesteinsproben entnommen. Die Proben wurden nicht systematisch gesammelt und sind nicht repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung. - Person, S., 2010. Technischer Bericht für das SOMBRERO PROJEKT, Ayacucho Department, Süd-Peru. Stand Juni 2010. Vorbereitet für Alturas Minerals Corp. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45890/Auryn_Resumes_Trenching_Sombrero DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Veranschaulicht die Position der Fierrazo-Lizenz und zeigt, wo historische Proben entnommen wurden. Die roten Linien innerhalb von Fierrazo skizzieren den Plan für Auryn's 2.500 Meter Schürfprogramm.Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung übernimmt.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON Auryn Resources Inc.Ivan BebekExecutive ChairmanAuryn Resources ist ein technisch orientiertes Junior-Mining-Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch Projektakquisition und -entwicklung Shareholder Value zu schaffen. Das Managementteam des Unternehmens ist sehr erfahren und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und hat ein umfangreiches technisches Team sowie ein erstklassiges Goldexplorationsportfolio zusammengestellt. Auryn konzentriert sich auf skalierbare hochgradige Goldlagerstätten in etablierten Bergbaujurisdiktionen, darunter die Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, das Goldprojekt Homestake Ridge in British Columbia und ein Portfolio von Kupfer-Gold-Projekten im Süden Perus über Corisur Peru SAC und Sombrero Minerales SAC.Dieses Projekt besteht aus den Grundstücken North Sombrero und South Sombrero, die etwa 100.000 Mineralienansprüche umfassen, die sich im Besitz von Auryn Resources befinden oder von Auryn Resources erworben wurden. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Minenkonzessionen liegen 340 Kilometer südlich von Lima im Süden Perus und befinden sich im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel wird als am nordwestlichen Rand dieses im Eozän-Oligozän gealterten Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels interpretiert, in dem sich die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya befinden. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetallablagerungen.Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600, info@aurynresources.com oder besuchen Sie www.aurynresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resourcec-capital.chZukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.