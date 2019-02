Piedmont Lithium Ltd.: Sehr gute Bohrergebnisse

Link: https://youtu.be/wv0PHIo1zzo

Piedmont gab heute die ersten Bohrergebnisse vom neuen Bohrprogramm bekannt ( Link ). Aktuell sind drei Bohrgeräte auf den Projekten in North Carolina aktiv.Die heute vorgelegten Ergebnisse stammen vom Central Gebiet, das bislang in der Ressource keine Beachtung findet:Dort konnte Piedmont Lithium sehr schöne Lithium-Gehalte über gute Längen identifizieren. Bester Abschnitt waren 19,14 Meter mit 1,65% Lithium:Die Gehalte sehen gut aus. Die aktuell vorhandene Ressource auf dem Core-Gebiet liegt bei 16,2 Millionen Tonnen zu 1,12% Lithium. Einige der heute vorgelegten Resultate vom Central-Gebiet zeigen noch höhere Gehalte, was zuversichtlich stimmt.Ziel von Piedmontist es, mit diesem weiteren Bohrprogramm die Ressource auf 20 Millionen Tonnen zu steigern, um so dann das Minenleben entsprechend zu verlängern.Dies wird dann auch für mehr Aufmerksamkeit von den prominenten Nachbarn Albemarle und Livent (Lithium-Abspaltung von FMC) sorgen, wenn Piedmont den Vorgarten der Produzenten weiter umgräbt.Ein kurzes Video möchte ich Ihnen hierzu noch ans Herz legen. Simon Moores von Benchmark Minerals durfte am 05.02.2019 vor dem US-Senat zum Thema Elektroauto, Batterien und den notwendigen Rohstoffen wie Lithium, Kobalt, Nickel oder Grafit sprechen.Seine Aussagen und Statistiken über die aktuelle Nachfrage und die Nachfrage in einigen Jahren sind extrem spannend. Noch spannender ist, dass die USA mit heruntergelassenen Hosen dastehen, da sie so gut wie keine eigene Produktion haben! Die Zahlen sind erschreckend, besonders wenn man dann sieht, wie China den Markt dominiert.Wirklich sehenswert und dauert auch nur 4 Minuten:Die neuen Ergebnisse von Piedmont waren gut, fanden jedoch im Markt keine Beachtung. Die Gehalte lagen stetig über 1% und erreichten auch noch höhere Werte. All diese Resultate sind in der aktuellen Ressource nicht enthalten!Piedmont ist für mich aber nicht nur ein Lithium-Wert, sondern auch strategisch bestens positioniert. Die Region, in der Piedmont tätig ist, war früher der größte Produzent von Lithium in den USA.Aktuell haben die USA so gut wie keine eigene Produktion mehr und Piedmont ist deshalb strategisch extrem gut positioniert. Zudem betreiben Livent und Albemarle in der Nachbarschaft zwei Lithium-Aufbereitungsanlagen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.