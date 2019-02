USA: Goldproduktion im November 2018

Das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey ( USGS ) meldete diese Woche die aktuellsten Zahlen zu der Fördermenge der US-amerikanischen Goldminen für den November 2018.Den Angaben zufolge lag Goldproduktion der US-amerikanischen Minen im November 2018 bei ca. 19.500 Kilogramm, 6% mehr verglichen mit der Produktion im Oktober, jedoch ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat.Im November 2018 betrug die durchschnittliche Fördermenge am Tag 649 Kilogramm, eine Erhöhung zu durchschnittlich 590 Kilogramm täglich im Oktober 2018 und 577 Kilogramm seit Jahresbeginn. Im Vergleich dazu wurden im Gesamtjahr 2017 durchschnittlich 649 Kilogramm Gold am Tag gefördert.Der durchschnittliche von Engelhard Industries berechnete Goldpreis stieg im November 2018 zum zweiten Mal in Folge auf 1.218,62 US-Dollar je Feinunze, eine Erhöhung von 4,93 US-Dollar je Feinunze im Vergleich zum Durchschnittspreis im Oktober 2018.© Redaktion GoldSeiten.de