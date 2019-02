Höhere Goldpreise für attraktivere Goldproduzenten

Laut Rich Munson, CEO von Sandspring Resources, muss der Goldpreis noch höher sein, damit sich Investoren wieder verstärkt der Minenbranche widmen. In einem Interview mit Kitco News sagte Munson, dass es gerade Junior-Minenunternehmen schwerfalle Kapital aufzubringen, obwohl momentan großes Investoreninteresse für physisches Gold herrsche."Mit so viel Marktunsicherheit ist Gold zurzeit sehr attraktiv, doch die Preise sind immer noch niedriger als sie es vor einem Jahr waren", sagte er. "Für die Bergbaubranche sind noch höhere Preise nötig. Ich denke, dies ist im Moment der größte Faktor."Seiner Meinung nach seien Investoren immer noch vorsichtiger, da ihre Begeisterung in vergangenen Jahren in Enttäuschung umschlug, aufgrund von fehlendem nachhaltigen Momentum auf dem Goldmarkt. "Wenn der Goldpreis dieses Jahr einen Boden von 1.350 USD bilden würde, dann denke ich, ist die Branche wieder da", so Munson. "Sollten die Preise jedoch unter 1.200 USD sinken, dann werde die Produktionsaufnahme vieler Projekte schwierig werden."Jedoch ist Munson optimistisch, was den weiteren Goldpreisanstieg angeht. Der US-Dollar werde nicht in der Lage sein, sich auf höheren Niveaus zu halten, da die Sorge um das schwache Wirtschaftswachstum immer stärker auf der Stimmung der Investoren lastete. "Ich denke, dass der US-Dollarkurs sinken wird, und Gold wird der einzige sichere Hafen sein, dem Investoren sich zuwenden", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de