Palladiumdefizit wird sich verschlimmern

Ein Defizit am Palladiummarkt, das dessen Preis auf Rekordhochs getrieben hat, wird sich in diesem Jahr dramatisch verschlimmern, hieß es von dem Unternehmen Johnson Matthey in einem Bericht vom Mittwoch. Im Jahr 2018 habe sich das Defizit auf insgesamt 29.000 Unzen belaufen, berichtet Reuters Striktere Emissionsstandards würde die Nachfrage nach Palladium für Katalysatoren erhöhen; doch trotz zunehmendem Recycling würde es dem Angebot schwer fallen, mitzuziehen. Die Bestände der Palladium gedeckten ETFs würden ebenfalls nicht länger in der Lage sein, die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage abzudecken, hieß es von dem Unternehmen.Johnson Matthey erwartet, dass die Nachfrage aus der Industrie, die in den letzten Jahren zugenommen hat, 2019 bei den letztjährigen Niveaus verbleiben wird, während der Konsum von Schmuck schwach bleiben wird, nachdem dieser jahrelang rückläufig war. Das Minenangebot solle zudem ebenfalls eher verhalten bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de