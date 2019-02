ISO Energy Ltd.: Sehr hohe Uran-Gehalte

Wie gestern im Update berichtet, konnte ISO Energy sehr hohe Uran-Gehalte in den ersten komplett ausgewerteten Bohrungen präsentieren.Das Unternehmen hat in der Tabelle auch aufgelistet, wie sich die ersten Messungen der CPS auf die dann gefolgten Endresultate ausgewirkt haben:Alle Vorabmessungen mit mehr als 1.000 CPS enthielten Uran, wobei der Gehalt von 0,20% bis 10,4% ging. Die Proben mit mehr als 20.000 oder 50.000 CPS zeigten dann auch die höchsten Uran-Gehalte mit 23,60% bis 38,20%.Somit wird es interessant, welche Werte wir für die Bohrung Nr. 06 erwarten können. Dort wurde ein 4-Meterabschnitt mit mehr als 5.000 CPS gemessen und ein 2 Meter-Abschnitt mit mehr als 10.000 CPS.Die Aktie konnte gestern 8,33% zulegen. Der Ausbruch ist noch nicht gelungen, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Chart sieht nicht schlecht aus:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.