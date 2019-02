Goldcorp Inc. - Die Bullen kehren zurück

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Goldcorp Inc. zeigte zum Jahresauftakt bzw. während des ersten Handelsmonats einen stark ausgeprägten Drang gen Norden. So zogen die Notierungen vom einstelligen Kursbereich in den zweistelligen empor und es erscheint so, als wäre die Reise noch nicht beendet. In Kürze sollte es daher weiter Kurssteigerungen geben können. Details dazu wollen wir uns wieder im Nachgang näher betrachten.Trotz der leichten Kursschwäche während der vergangenen Handelstage bleibt die Aktie in einer strukturell starken Verfassung. Es erscheint daher in Bälde eine weitere Performance denkbar. Dazu sollten sich die Notierungen natürlich nicht nochmals in den einstelligen Kursbereich begeben. Speziell ein neues Reaktionshoch, über dem vom 6. Februar bei 11,20 USD, dürfte hier als Initialzündung für Anschluss bis zum Widerstandsbereich bei rund 12,50 USD genügen. An diesem Punkt dürfte sich dann der weitere mittelfristige Verlauf entscheiden.Gelingt ein Ausbruch in Verbindung einer nachhaltigen Stabilisierung darüber, könnte es ein gewinnträchtigen Jahresverlauf 2019 geben. Doch dazu bedarf es eben eines klaren Ausbruchs. Demgegenüber wäre ein Rückgang unter die Marke von 10,00 USD höchst negativ zu werten. In diesem Fall müsste man sich vielmehr auf eine weitere Schwäche bis in die Zone rund um 9,50 USD einstellen, bevor darunter weitere Verluste bis 8,50 USD erfolgen könnten.Unterhalb des Tiefs vom 25. Oktober 2018 bei 8,42 USD, müsste man jedenfalls mit Anschlussverlusten bis 8,00 USD und darunter sogar bis hin zum Niveau bei 7,50 USD rechnen.Der Anfang ist gemacht und eine weitere Performance erscheint möglich. Dazu sollten sich die Notierungen alsbald fangen, um mit einem neuen Reaktionshoch über 11,20 USD weitere Impulse bis hin zum Widerstand bei 12,50 USD zu initiieren. Eine dauerhafte Etablierung über 12,50 USD, dürfte mittelfristig wahrlich bullische Akzente setzen.Eine Konsolidierung bis nahe der Marke von 10,00 USD wäre noch zu vertreten. Unterhalb dieser runden Marke müsste man sich jedoch auf eine Korrekturfortsetzung einstellen. Diese dürfte über 9,50 USD bis 8,50 USD führen, bevor unterhalb von 8,42 USD weitere Rücksetzer bis 7,50 USD auf die Agenda rücken könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.