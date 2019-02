Verbot trifft saudischen Gold- und Schmucksektor hart

Der Gold- und Schmucksektor Saudi-Arabiens litt stark unter fehlenden saudischen Facharbeitern, so berichtet das Nachrichtenportal Gulf Business . Im Dezember 2017 hatte das Königreich die Anstellung von Expatriaten innerhalb des Sektors unter hohen Geldstrafen verboten. Damals arbeiteten geschätzte 35.000 Expatriate in 6.000 Gold- und Schmuckläden innerhalb des Landes.Die Branche sei jedoch stark von der fehlenden Zahl an ausgebildeten Handwerkern betroffen. Die Schmuckherstellung sei beispielsweise allgemein eine "vererbte Kunst" und Kinder von saudischen Goldschmieden hätten weder "Lust noch Geduld, acht Stunden an einem Stück Schmuck herumzuwerkeln."In den letzten sechs Monaten, so bestätigten Offizielle, habe das Ministerium bis zu 3.452 Verstöße gegen das Gesetz in Gold- und Schmuckläden aufgedeckt. Dennoch wurde die Anzahl arbeitender Expatriaten innerhalb des Königreichs im dritten Quartal 2018 um beinahe 3% reduziert. Deren Zahl fiel von 9,8 Millionen in Q2 auf 9,5 Millionen in Q3; weniger als die 10,18 Millionen Menschen im ersten Quartal.© Redaktion GoldSeiten.de