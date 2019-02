Pasinex Resources: Produktionsergebnis 2018 und Zielvorgaben 2019 für Pinargozu

TORONTO, 15. Februar 2019 - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen) freut sich, die vorläufigen Produktions- und Förderkosten 2018 für den Bergbaubetrieb Pinargozu gemeinsam mit den Produktions- und Kostenschätzungen für 2019 bekannt zu geben.- Aufgrund von schwierigen Förderbedingungen - der Förderbetrieb in kleinformatigen Zonen mit unterbrochener Mineralisierung hatte einen Einfluss auf den Wirkungsgrad - lag die Produktion im Jahr 2018 um 14 % unter der Zielvorgabe 2018 (veröffentlicht am 30. April 2018).- Horzum AS verkaufte rund 38.800 Tonnen Zinkoxid und 4.056 Tonnen Zinksulfid (Feuchtgewicht).- Die Kosten pro geförderter Tonne im Jahr 2018 dürften in etwa den Zielvorgaben 2018 zwischen 200 und 220 $ pro Tonne entsprechen. Daraus sollte sich für Horzum AS eine beachtliche Bruttomarge ergeben.- Die Produktionsprognosen für 2019 liegen deutlich unter dem Produktionsergebnis 2018, nachdem die Förderung von mehrheitlich Oxiderzen nun zu den tieferliegenden, wertvolleren Sulfiden übergeht, und diese tieferliegende Mineralisierung mit einem beträchtlichen Erschließungsaufwand verbunden ist.- Mit dem Minenerschließungsprogramm wurde im Oktober 2018 begonnen. Es wird rund 9 Monate - bis Juni 2019 - dauern, ehe die tieferliegenden Sulfide erreicht werden.- Die verbleibenden Ressourcen des Oxidprodukts werden derzeit abgebaut; dieser Abbau wird noch bis etwa April 2019 fortgesetzt. Anschließend werden die Förderaktivitäten bis zum Abschluss des Minenerschließungsprogramms unterbrochen. Die Förderung aus dem Bereich der tieferliegenden Zinksulfidmineralisierung beginnt dann im Juli/August 2019.- Die tieferliegende Mineralisierung wird voraussichtlich mehrheitlich aus Zinksulfid bestehen. Es handelt sich um ein höhergradiges und wertvolleres Produkt als Zinkoxid (der Preis von Zinksulfid ist rund doppelt so hoch wie der von Zinkoxid).- Nachdem die Erschließungsarbeiten im Jahr 2019 gegenüber der Förderung Vorrang haben, werden die Kosten pro geförderter Tonne steigen, weil die Erschließungskosten mit der reduzierten Förderung gegengerechnet werden und die Kosten pro geförderter Tonne laut Schätzung zwischen 450 und 500 $ pro Tonne liegen. Jene Kosten, die während der Förderunterbrechung anfallen, sind in den Zielvorgaben 2019 für die Kosten pro geförderte Tonne nicht enthalten.- Mit den Bareinnahmen aus dem Verkauf der geförderten Erze bzw. der Eröffnung des Lagerbestandes kann der Betrieb von Horzum AS während der Förderunterbrechung voraussichtlich aufrechterhalten werden.Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung des Betriebsergebnisses 2018 und der Schätzungen 2019 für den Bergbaubetrieb Pinargozu: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45921/Pasinex Annouces 2018 Production Results_DEprcom.001.png(1) Die Kosten pro geförderte Tonne sind ein nicht den IFRS-Richtlinien entsprechendes Bewertungskriterium. Für die Berechnung werden die Selbstkosten des Betriebs zuzüglich der Änderungen bei den Lagerbeständen dividiert durch die Gesamtproduktion herangezogen. Für das mit 31. Dezember 2018 endende Jahr entsprechen die Kosten pro geförderte Tonne einer Schätzung auf Basis des nicht testierten Geschäftsergebnisses. Für die Zielvorgaben der Kosten pro geförderter Tonne für das Jahr zum 31. Dezember 2019 wird ein Wechselkurs Türkische Lira/Kanadischer Dollar von 4 angenommen; nicht enthalten sind die Erschließungs- und Standby-Kosten während der Förderunterbrechung.Steve Williams, President und CEO von Pasinex Resources Ltd., erklärt: 2018 war für unser JV-Unternehmen Horzum AS ein weiteres Jahr mit soliden Fördermengen. 2019 wird für Horzum AS und Pasinex Resources allerdings zu einem Übergangsjahr. Wir führen derzeit ein großangelegtes Minenerschließungsprogramm durch, um auch die tieferliegende Zinksulfidmineralisierung in der Mine Pinargozu zu eröffnen.Dieses Programm soll den Start der Sulfidproduktion im Juli/August 2019 ermöglichen, uns jedoch einige Monate Spielraum ohne Förderbetrieb gewähren, in denen wir den Übergang vollziehen. Der Cashflow wird in diesem Jahr (2019) deutlich geringer ausfallen, nachdem eine Förderunterbrechung notwendig ist, um die Minenerschließung voranzutreiben, welche für einen nachhaltigen zukünftigen Förderbetrieb unerlässlich ist. Die Herausforderungen in puncto Cashflow und die daraus resultierenden Konsequenzen werden aktiv und mit großer Sorgfalt gemanagt, wobei der Schwerpunkt hier auf einer angemessenen Kürzung nicht essentieller Ausgaben liegt.Derzeit wird die Exploration im Umfeld der Mine bis hinein in das benachbarte und ebenfalls von Pasinex betriebene Konzessionsgebiet Akkaya fortgesetzt. Hier wurde vor kurzem ein 16 Bohrlöcher umfassendes Diamantbohrprogramm absolviert, dank dem entlang einer Abzweigung des Zinktrends Horzum ein ausgeprägtes hydrothermales System entdeckt werden konnte. Die Exploration wird während des Jahres 2019 fortgesetzt, kann aber aufgrund des geringeren Cashflows aus dem Minenbetrieb und aufgrund anderer wichtiger Aufwendungen nur in begrenztem Umfang erfolgen.In der folgenden Grafik ist die tieferliegende Sulfidmineralisierung zu sehen: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45921/Pasinex Annouces 2018 Production Results_DEprcom.002.jpegLängsschnitt mit dem Wireframe der NI 43-101-konformen Ressourcen vom Juni 2017 und der tieferliegenden Sulfidmineralisierung.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von John Barry, M.Sc., P. 