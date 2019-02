Royal Gold zieht es gen Norden

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. konnte sich im Hinblick auf die vergangene Analyse vom 12. November weiter empor entwickeln und mit dem Hoch vom 7. Februar, bei exakt 89,00 USD, ein neues Mehrmonatshoch ausbilden. Seither konsolidiert die Aktie und zeigt sich dennoch in einem äußerst bullischen Umfeld, sodass weitere Kurssteigerungen anzunehmen sind. Mehr dazu vor dem Wochenende im anschließenden Fazit.Bereits Ende Januar konsolidierte die Aktie die voran gegangenen Gewinne mustergültig und so könnte sich die seither laufende Bewegung auch alsbald in einen neuen Aufwärtsimpuls verwandeln. Im Bereich von 84,00 bis 86,00 USD erscheint der Wert für Schnäppchenjäger hochinteressant. Doch kann ein solcher Rücksetzer auch ausbleiben und so dürfte speziell mit einem neuen Reaktionshoch über 89,00 USD die nächste Welle gen Norden starten. Das Kursziel lässt sich hier am Hoch vom 5. Juli 2018 bei 98,53 USD festmachen, sodass eine rund 10,00-USD-Performance sich anschließen könnte.Dementsprechend interessant dürfte es dann um die dreistellige Marke von 100,00 USD je Anteilsschein werden. Sollten die Verkäufer hingegen nochmals stärkeren Druck ausüben, so könnte es durchaus nochmals zu einem stärkeren Rücklauf bis hin zur bereits getesteten Unterstützung im Bereich von 80,00 bis 81,00 USD kommen. Hier gilt es genau aufzupassen.Denn ein Abtauchen unter 80,00 USD könnte weitere Verkaufsaktivitäten fördern, sodass es zu einer generellen Lageveränderung kommen könnte. Die Konsequenz wären Anschlussverluste bis mindestens 76,00 USD sowie ggf. bis hin zur Unterstützungszone bei rund 73,00 USD. Sollte es gar zu einem Rückgang unter die Marke von 72,50 USD kommen, wäre im weiteren Verlauf eine mittelfristig deutliche Korrekturausdehnung in Richtung von 60,00 USD zu erwarten.Die Aktie wirkt frisch und angriffslustig, sodass die Käufer speziell über 89,00 USD die nächste Aufwärtswelle einleiten dürften. Das nachfolgende Kursziel wäre bei 98,53 USD zu definieren, bevor darüber die runde Marke von 100,00 USD auf das Touchieren wartet.Eine weitere Schwächephase kann keinesfalls ausgeschlossen werden. Speziell bis rund 84,00 USD könnte es durchaus noch abwärts gehen. Im Ausdehnungsfall wartet schließlich die Unterstützungszone von 80,00 bis 81,00 USD auf einen Test. Unterhalb von 80,00 USD würde das charttechnische Setup klar eine bärische Präferenz einnehmen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.