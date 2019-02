Goldumfrage: Prognosen optimistisch

Sowohl Martkexperten als auch Kleinanleger sind diese Woche in der neuesten wöchentlichen Goldumfrage von Kitco News wieder optimistisch, dass der Goldpreis weiterhin steigt. Eine große Anzahl der Analysten und Trader erwarten, dass die US-Dollar-Rallye stoppen wird, was dem Goldpreis aufgrund der inversen Beziehung zwischen ihnen zugute kommt. Andere gaben die Stärke des Goldes auf den technischen Charts als Grund an.An der Umfrage nahmen 17 Marktexperten teil. Davon stimmten 13 Teilnehmer (76%) für höhere Preise in dieser Woche, jeweils zwei Teilnehmer (12%) prognostizierten sinkende Preise bzw. eine Seitwärtsbewegung.An der Online-Umfrage nahmen 455 Kleinanleger teil. Davon erwarteten 244 Teilnehmer (54%) einen steigenden Goldpreis. Demgegenüber prognostizierten 115 Teilnehmer (25%) einen fallenden Goldpreis. Die übrigen 96 Teilnehmer (21%) rechneten mit einem Seitwärtsmarkt für diese Woche.© Redaktion GoldSeiten.de