Unternehmensfusionen ohne sofortige Vorteile

Nick Holland, CEO von Gold Fields, erwartet dieses Jahr mehr Übernahmen und Fusionen in der weltweiten Goldindustrie, berichtet MiningMx . Für ihn seien die Transaktionen zwischen Randgold Resources und Barrick Corporation sowie zwischen Newmont Mining und Goldcorp. keine Überraschung gewesen."Es gibt einen Mangel an neuen Entdeckungen, Projekte werden nicht aufgebaut, Produktionsprofile gehen zurück und das alles vor dem Hintergrund erschöpften Kapitals." Fusionen großer Unternehmen würden jedoch nicht zwangsläufig zu sofortigen Vorteilen führen, erklärte Holland. Dabei spielt er auf die Gründung Gold Fields an, das ursprünglich aus der Fusion zwischen Gencor und Gold Fields of South Africa entstanden ist."Als Gold Fields gegründet wurde, brauchten wir zwei bis fünf Jahre, um eine neue Kultur zu etablieren", meinte er. Abschließend erklärte Holland, dass die neu fusionierten Unternehmen nicht den Wert erhalten könnten, den sie sich vom Verkauf der Assets, die sie als unwichtig empfanden, erhofft haben.