Türkische Goldraffinerie leugnet Handel mit Venezuela

Eine in der Türkei befindliche Goldraffinerie, die Istanbul Gold Refinery, sei laut eigenen Angaben "nicht in den Handel" mit der venezolanischen Zentralbank involviert. Dies umfasse Verkauf sowie Belieferung, berichtet Anadolu Agency auf deren Webseite.Die Raffinerie würde jegliche Behauptung "vollkommen" verneinen, dass es Gold aus dem von Sanktionen getroffenen Venezuela erworben habe. In einer Stellungnahme meinte die Istanbul Gold Refinery, dass sie keinerlei Handel mit dem lateinamerikanischen Land betrieben habe; einschließlich der venezolanischen Zentralbank.Aus mehreren internationalen Medienberichten ging bisher hervor, dass die Zentralbank Venezuelas Gold an türkische Raffinerien verkaufen würde. "Die Istanbul Gold Refinery führt ihre Aktivitäten gemäß der höchsten internationalen Einhaltungsstandards durch", hieß es in der Stellungnahme. Dies umfasse die Einhaltung internationaler Sanktionen.