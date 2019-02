Führende Rohstoffhändler mögen Gold

Auf der sechsten jährlichen Global Commodity Outlook Conference in Dubai am 10. Februar 2019 waren sich die Teilnehmer einig: Es ist das Jahr für Edelmetalle. Das berichtet ein Artikel auf dem Nachrichtenportal The National . Die teilnehmenden Händler sind besorgt, dass Aktienmärkte weltweit wahrscheinlich einen zweiten Abschwung erleben werden. Die Weltwirtschaft stehe "kurz davor, von einer Klippe zu stürzen", so die letzten Worte in der Sitzung zu Makroökonomie.Der Goldpreis werde von den kommenden Entwicklungen profitieren: Die Möglichkeit eines Brexit ohne irgendwelche verbindlichen Abkommen zwischen EU und Großbritannien mit ungewissen Einfluss auf die Wirtschaft innerhalb der EU und dem Rest der Welt sowie der bevorstehende Höhepunkt der Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA.Auch jetzt profitierte der Goldpreis bereits vom Zusammenbruch der Kryptowährungen, die zeitweilig Edelmetalle als rivalisierende Währungen zu Papierwährungen abgelöst hatten. Auf technischer Seite ist das sogenannte "goldene Kreuz" aufgetaucht, das auf einen Ausbruch nach oben hindeutet, obwohl Experten noch darauf warten, dass Gold einen Preis von 1.360 US-Dollar erreicht, um dieses Signal zu bestätigen.Vor allem ist der Kurs des US-Dollars ausschlaggebend. Sollte dieser sinken, werden alle Rohstoffe davon profitieren. Sollte er jedoch an Stärke gewinnen, könnte es sich nachteilig auf Rohstoffe auswirken, wobei Edelmetalle mit ihrem Status als sicherer Hafen weniger davon betroffen wären. Goldpreise haben bereits in 72 Ländern Rekordhöhen erreicht, wobei die aktuelle Stärke des US-Dollars die den Aufstieg von Gold als den sicheren Hafen der Wahl versteckt. Zum Abschluss der Sitzung zu Edelmetallen sagte ein Sprecher: "Handel ist ein Zyklus und die nächste Etappe in diesem Zyklus sind Edelmetalle. Das haben wir alle schon so erlebt."© Redaktion GoldSeiten.de