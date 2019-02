Fehlender Strom für Bergbauunternehmen Südafrikas

Das südafrikanische Stromunternehmen Eskom führte in dieser Woche die schlimmsten Stromabschaltungen für Haushalte und Unternehmen durch, die man seit Jahren gesehen habe, berichtet Mining.com Eine ähnliche Situation gab es vor zehn Jahren, als geplante Stromausfälle der Produktion der Branche - die etwa 15% des jährlichen Outputs von Eskom verschlingt - schadete und die Gold- und Platinpreise auf Rekordniveaus trieb sowie dem südafrikanischen Rand einen Schlag verpasste.Anglo American Platinum Ltd. (Amplats), der weltweit größte Platinproduzent, verlor in der letzten Woche laut Angaben etwa 14.000 Unzen oder weniger als 1% des jährlichen Outputs. Bergbauunternehmen wie Impala Platinum, Harmony und Sibanye-Stillwater arbeiten derzeit daran, ihre Abhängigkeit von Eskom zu erlangen, indem eigene Stromgeneratoren gebaut werden.Südafrika ist Heimat der weltweit größten Platingruppenmetallvorkommen und macht etwa 90% der weltweiten Produktion aus. Jegliche Störung des Output könnte die Preise des Metalls direkt beeinflussen. "All diese Stromabschaltungen, die Eskom durchführt, werden Konsequenzen haben", so Stanford Mazhindu, Sprecher der Gewerkschaft UASA. Arbeiter würden ihre Jobs verlieren und darüber sei man äußerst besorgt.© Redaktion GoldSeiten.de