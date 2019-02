Indische Goldimporte nehmen im Januar 2019 wieder zu

Die Goldimporte Indiens gingen von April 2018 bis Januar 2019 wertmäßig um etwa 5% auf 26,93 Milliarden US-Dollar zurück, berichtet Scrap Register . Laut Daten des indischen Bergbauministeriums hatte man im Zeitraum von April 2017 bis Januar 2018 Gold im Wert 28,23 Milliarden US-Dollar importiert.Grund für die geringeren Importe könnten nachgiebige Preise des Edelmetalls an den Weltmärkten sein, so meinen Branchenexperten. Nach drei aufeinanderfolgenden Monaten - Oktober, November und Dezember 2018 - in denen man negatives Wachstum verzeichnet hatte, wuchsen die Importe im Januar dieses Jahres um 28,16% auf 2,31 Milliarden US-Dollar.Indien ist einer der weltweit größten Goldimporteure; die Importe dienen jedoch größtenteils dazu, die Nachfrage der Schmuckindustrie zu bedienen. Die Schmuck- und Edelsteinexporte gingen während der 10 Monate des aktuellen Finanzjahres um 4% auf 32,9 Milliarden US-Dollar zurück.Die Regierung führte derweil mehrere Maßnahmen ein, um den Import von Gold einzuschränken. Dies umfasst auch die Einschränkung der zollfreien Goldimporte aus Südkorea, die gemäß der Handelsvereinbarung zwischen Indien und Korea erlaubt wurden.© Redaktion GoldSeiten.de