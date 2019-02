Platin - Bodenbildung bleibt möglich

Platin bewegte sich bis Oktober zur 777 USD-Marke zurück, um darüber eine Erholung einzuleiten. Diese scheiterte zweifach im Bereich der 832 USD, was in den vergangenen Wochen einen weiteren Rückkauf nach sich zog. Dieser führte die Notierungen zeitweise aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend heraus, bevor dieser zuletzt dynamisch zurückerobert wurde.Die alte Hürde bei 810 USD wird erreicht, was bereits wieder einen Rücklauf nach sich ziehen könnte. Schafft es Platin jedoch über diese Hürde hinaus, wäre die Chance gegeben, schnell weiter bis 832 USD zu steigen. Erst darüber wird der Weg nach oben frei. Eine mögliche Bodenbildung wäre unterhalb der 777 USD in Gefahr, was Abgaben bis 757 USD nach sich ziehen könnte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG