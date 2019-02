Verheerende EMP-Waffen

Nach Ansicht etlicher Forscher geht die aktuell größte Bedrohung nicht mehr von in Bodennähe explodierenden Kernwaffen aus, sondern von speziellen, in großer Höhe zur Explosion gebrachten Atomsprengköpfen, die starke elektromagnetische Impulswellen (EMP) aussenden.Ohne dabei die Gebäudeinfrastruktur zu zerstören, würden dadurch die meisten elektrischen oder elektronisch gesteuerten Geräte oder Einrichtungen (also so gut wie alles) lahmgelegt.Stromnetze, Straßen-, Bahn- und Luftverkehr wären ebenso betroffen wie Telefonnetze (Internet!) oder auch die Wasserversorgung.Mit einer einzigen "Super EMP-Waffe", die 60 Kilometer über dem NATO-Hauptsitz Brüssel zur Explosion gebracht würde, könnte man das gesamte öffentliche Leben in Zentraleuropa (von Dänemark bis Norditalien und von Frankreich bis zur Tschechischen Republik) lahmlegen.Dieses Szenario gewinnt an besonderem Schrecken, wenn man bedenkt, daß für erfolgreiche EMP-Angriffe keine große Zielgenauigkeit erforderlich wäre.Auch könnten derartige Bomben nicht nur mit Raketen, sondern auch speziellen Satelliten oder sogar nur von Wetterballons in die äußersten Bereiche unserer Atmosphäre gebracht werden.Es ist davon auszugehen, daß zumindest die USA und Russland längst über einsatzbereite EMP-Waffen verfügen.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr. 4326