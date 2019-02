Pensana Metals Ltd.: Massive Ressourcen-Steigerung

Leider habe ich Pensana zu meinem Kauflimit von 0,016 AUD nicht bekommen, doch ich gehe einmal davon aus, dass einige "Überbieter" in der Aktie sind.Das Unternehmen gab heute die neue Ressourcen-Kalkulation für das Projekt heraus ( Link ). Pensana Metals ist es gelungen, die alte Ressource aus 2017 gemessen an der Gesamttonnage um das Siebenfache zu steigern. Das enthaltende NdPr konnte um das Vierfache gesteigert werden.Das Gebiet hat nun 85,2 Millionen Tonnen mit 0,52% NdPr, was 443.000 Tonnen NdPr entspricht. Somit hat es Pensana mit einem Bohrprogramm geschafft, unter die Top-Projekte in dem Segment vorzudringen.Die Aktie reagierte zunächst mit einem starken Anstieg auf 0,024 AUD, was von unserem eigentlichen Kaufpreis 50% Gewinn gewesen wären.Doch dann kamen Gewinnmitnahmen in die Aktie, vermutlich das übliche "Sell on good news". Am Ende ging Pensana dann bei 0,019 AUD mit einem Handelsvolumen von knapp 60 Millionen Aktien aus dem Handel.Sehr schade, dass unser Limit nicht gegriffen hat. Die Ressourcen-Steigerung hat meine hohen Erwartungen noch übertroffen und ich beobachte die Aktie weiterhin eng.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.