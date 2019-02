Gold erhält neuen Glanz im Jahr des Schweines

Als Investitionsvermögenswert wird Gold in diesem Jahr innerhalb Chinas wahrscheinlich in neuem Glanz erstrahlen, berichtet die Webseite en.people.cn . Dessen Verbrauch in Form von Schmuck könnte im chinesischen Jahr des Schweines einen kurzfristigen Boom erleben."Die Investitionsnachfrage nach physischem Gold, die Nachfrage nach Goldschmuck und die Zunahme der Goldreserven der People's Bank of China stellten 2018 die drei Highlights am chinesischen Goldmarkt dar", erklärte Wang Lixin vom World Gold Council. "Dies betont erneut die einzigartige Rolle des Goldes als Risikoabsicherung innerhalb eines Investmentportfolios."Das komplizierte Geschäftsklima, so Wang, könne Verbrauchern jedoch weiterhin Sorgen bereiten und deren Absicht Gold zum reinen Verbrauch zu erwerben in Zukunft eindämmen.Song Xin, Vorsitzender der China Gold Association, meinte, dass es zunehmende Goldnachfrage zu Investitionszwecken gab, um Risiken anderorts zu vermeiden. "Mehr und mehr Investoren wie auch Privatpersonen bevorzugen es, Gold zu halten. Das führt zu dramatischen Zunahmen bei der Nachfrage nach Goldbarren."© Redaktion GoldSeiten.de