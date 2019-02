Es gibt mehrere Gründe, Gold zu besitzen

Quantitative Strategen des Unternehmens Bernstein, angeführt von Inigo Fraser Jenkins, sehen eine Vielzahl an Gründen, warum man Gold und Goldbergbauunternehmen aktuell mögen sollte, berichtet Bloomberg . Beides erscheint den Strategen gut, doch fokussieren sie sich speziell auf Aktien der Metallproduzenten."Das praktische Problem des Goldbesitzes ist die fehlende Rendite oder die Fähigkeit dessen Wert auf konventionelle Weise zu bestimmen. Für Portfoliomanager, die sich auf Aktien oder mehrere Vermögenswerte konzentrieren, scheint der Besitz von Aktien der Goldbergbauunternehmen eine attraktive Alternative zu sein", schrieben die Analysten in einem Bericht.Pictet Asset Management sieht weitere Gründe, einen Blick auf die Bergbauunternehmen zu werfen. Übernahmen und Fusionen würden andeuten, dass die Branche an sich bullisch aufgelegt ist. "Wenn Bergbauunternehmen beginnen, sich gegenseitig aufzukaufen, dann deutet das darauf hin, dass der Markt den Wert seiner Assets unterbewertet - nämlich den des Goldes, das produziert wird", erklärte Shaniel Ramjee von Pictet.© Redaktion GoldSeiten.de