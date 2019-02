Optimismus in Goldpreis berechtigt

Investoren rechnen mit höheren Goldpreisen und das zu Recht, meint George Milling-Stanley, Leiter von Gold Strategy bei State Street Global Advisors in einem Interview bei Kitco News . Die meisten Analysten prognostizieren um einiges höhere Goldpreise als sie es im Moment sind, doch damit sich Prognosen von 1.500 USD je Unze bewahrheiteten, müsste schon viel mehr mit Gold spekuliert werden, ähnlich wie 2011, so Miling-Stanley weiter."In den beiden mittleren Quartalen 2018 stand es schlecht um Gold, da der Dollar sowie der inländische Aktienmarkt in den USA sehr stark waren. Deren Einfluss ließ im Dezember nach, wodurch Gold wieder an Fahrt gewann", sagte Milling-Stanley. Der Kommentar erscheint, während der Goldpreis auf ein 10-Monats-Hoch am Dienstag stieg, mit Goldfutures für 1.339,70 USD je Unze (1,32% mehr als am Vortag).Der Goldpreis befinde sich nun im Bereich um die 1.300 USD je Unze, was genau in der Mitte der Preisprognose für 2019 von Milling-Stanley ist und er rechnet noch mit weiter steigenden Preisen, eventuell nicht mehr ganz so schnell, wie sie es um den Jahreswechsel der Fall war, aber dennoch steigend.© Redaktion GoldSeiten.de