Schöne Entwicklung bei Gold!

Gold-Wochenchart

Gold-Monatschart

Gold reagierte heute auf etwas (oder vielleicht auch nichts), doch die Bewegung ist aus technischer Sicht recht bullisch, vor allem monatlich betrachtet.Auf täglicher Basis hielt sich Gold auf dem Niveau von 1.280 Dollar bis 1.310 Dollar je Unze und sprang dann um 22,70 Dollar auf 1.344 Dollar; ohne scheinbaren Grund.Nichtsdestotrotz war diese Bewegung längst überfällig, wenn man die zunehmenden Defizite und andere zugehörige Themen bedenkt.Doch diese Bewegung braucht keine Erklärung. Grundsätzlich ist Gold deutlich unterbewertet. Jetzt ist es gestiegen.Gold nähert sich dem Widerstand bei 1.377 Dollar, 1.362 Dollar, 1.369 Dollar und bei 1.393 Dollar an, wie im Monatschart gezeigt. Ich erwarte nicht, dass dieser Widerstand halten wird, doch es wird einige Zeit dauern, bis es ihn aus rein technischen Gründen durchbrechen wird.Es gibt einen mehrjährigen Widerstand bei 1.393 Dollar je Unze, der bis Mitte 2013 zurückreicht. Sollte Gold über diesen hinausbrechen, gibt es technisch gesehen bis zu den 1.798 Dollar je Unze nur wenig weiteren Widerstand.Ich denke, dass sich die Entwicklung so fortsetzen wird.© Michael ShedlockDer Artikel wurde am 19. Februar 2019 auf www.mishtalk.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.