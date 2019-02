Palladiumpreis über 1.500 USD

Der Palladiumpreis stieg heute zum ersten Mal über 1.500 USD je Unze aufgrund anhaltenden Nachfrageüberhangs, berichtet Reuters . Währenddessen stieg der Goldpreis auf ein 10-Monats-Hoch, da der Dollar vor der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des US-Offenmarktausschusses.Der Palladiumpreis wird in erster Linie durch erhöhte Nachfrage aus der Automobilindustrie unterstützt. Palladium ist bei der Herstellung von Katalysatoren in Abgasanlagen von Fahrzeugen essenziell. "Die Nachfrage (nach Palladium) steigt von Jahr zu Jahr wegen der Katalysatorennachfrage für Benzinmotoren. Umweltanforderungen werden strenger, was heißt, dass man mehr Palladium in (der Herstellung eines) Autos braucht", sagte Yuichi Ikemizu, Manager der ICBC Standard Bank Filiale in Tokio.Der Palladiumspotpreis stieg auf ein Allzeithoch von 1.500,50 USD je Unze und betrug um 9 Uhr 1.490 USD.Der Goldpreis stieg auf seinen höchsten Stand seit dem 19. April 2018 als der Dollar durch sinkende Rendite der US-Staatsanleihe und Optimismus gegenüber den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gedeckelt wurde. Der Goldspotpreis betrug bei Veröffentlichung des Reuters-Artikels 1.342,45 USD, nachdem er zuvor bis auf 1.346,73 USD gestiegen war.Investoren erwarten die Veröffentlichung des Protokolls des Treffens des US-Offenmarktausschusses vom 29. und 30. Januar. "Der Übergang zu einem milderen Ton bei der US-Notenbank seit Jahresbeginn verbessert den Ausblick der Fundamentaldaten für Goldpreise", schrieb Fitch Solutions in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de