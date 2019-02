Sibanye-Stillwater: Mineralressourcen und -reservenerklärung zum 31.12.2018

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017



PGM-OperatiTonnen Gehalt PGM PGM TonneGehalPGM PGM

onen (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)



(Mt) (g/t

)



US 151.7 16,40 79.860 80.463 46.4 17,2025.61421.903

SA 689.7 4.34 96.181 97.745 228.22.79 20.44822.358

Gesamt-betr841.4 6.51 176.041178.208 274.65.22 46.06244.261

iebskosten



Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

r

2017

2017

PGM-ProjektTonnen Gehalt PGM PGM TonneGehalPGM PGM

e (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)



(Mt) (g/t

)



US 151.7 0,80 3.982 3.982

SA 134.46 5.63 24.350 24.350

Gesamtproje286.2 3.08 28.332 28.332

kte



Gesamtzahl 1,127.65,70 204.373206.540 274.65,4 46.06244.261

der PGM







Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017



GoldoperatiTonnen Gehalt Gold Gold TonneGehalGold Gold

onen (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)



(Mt) (g/t

)



SA 542.5 1,95 33.950 32.784 293.31,28 12.10813.321

GoldprojektTonnen Gehalt Gold Gold TonneGehalGold Gold

e (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)



(Mt) (g/t

)



SA 523.1 3,79 63.714 52.327 32.0 4,35 4.476 12.416

US 2,636.30.08 6.558 6.321

Gesamtproje3,159.40,69 70.272 58.648 32.0 4,35 4.476 12.416

kte



Gesamtsumme3,701.90,88 104.22191.432 325.31,59 16.58425.737

Gold



Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017



UranbetriebTonnen Sorte U3O8 U3O8 TonneSorteU3O8 U308

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) n (kg/t(Mlb) (Mlb)

)

(Mt)

SA 11.4 1,07 26.968 26.968

Uran-ProjekTonnen Sorte U3O8 U3O8 TonneSorteU3O8 U308

te (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) n (kg/t(Mlb) (Mlb)

)

(Mt)

SA 262.3 0,09 51.724 96.083 96.083

Gesamtmenge273.7 0,13 78.692 123.051 96.083

des

Urans



Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017



KupferprojeTonnen QualitäKupfer Kupfer TonneQualiKupferKupfer

kte t n tät



(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

US 2,788.00,30 18,795.18,661.1

8



Gesamtkupfe2,788.00,30 18,795.18,661.1

r 8

gesamt

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 31.

Dezember 2018 Dezember

2017 2017



PGM-OperationeTonnen Qualit2E 2E TonneQuali2E 2E

n ät n tät



(Mt) (g/t) (Moz)(Moz) (Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

Stillwater 82.2 17.30 45.8242.144 23.9 19.2 14.7511.519

(2E) 9 6



Ostblock (2E) 69.5 15.20 34.0338.319 22.5 15.0 10.8510.384

1 8



Gesamtzahl 151.7 16.40 79.8680.463 46.4 17.2 25.6121.903

der 0 4



US PGM-Operati

onen

Faktoren 2E PGM (Moz)

31. Dezember 2017 21.903

Verbrauch Dezember 2017 bis (0.633)

Dezember

2018



Bereich 1.883

Einschlüsse/Ausschlüsse1



Geologische Interpretation (0.051)

Schätzung2 2.386

Wirtschaftliche 0.126

Rahmenbedingungen



31. Dezember 2018 25.614

Au Mineralressourcen Cu Mineralische PGM

Ressourcen Mineralressourc

en



31. Dezember 31. 31. Dezember 201831. 31. 31.

2018 Dezem Dezem Dezember Dezem

ber ber 2018 ber

2017 2017 2017



Gold-pTonneGehalGold Gold TonneNote Coper Coper Geha2E 2E

rojektn t (Moz)(Moz) n (%) (Mlb) (Mlb) lt (Mo

e z)

(Mt) (g/t (Mt) (g/ (Moz)

) t)



US

Altar12,6140,08 6.3216.321 2,6140.31 1,7931.17931,

.0 0 0



Marath 151.70.22 730.1 730,1 0.803.983.982

on 2



Rio 22.3 0,33 0.237 22.3 0.27 134.7

Grand

e



Gesamt2,6360.08 6.5586.321 2,7880.30 18,795.18,6610.803.983.982

- .3 .0 80 .1 2

zahl

der

US-Pr

ojekte

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 31. 31. Dezember 201831.

2018 Dezember Dezember

2017 2017



PGM-Operationen3TonneGehal4E 4E TonneGehal4E 4E

n t (Moz)(Moz) n t (Moz) (Moz)



(Mt) (g/t (Mt) (g/t

) )



Rustenburger 510.85.00 82.1883.209 117.83.82 14.46115.706

Untergrund 5



Rustenburg 75.5 1.07 2.6102.818 75.5 1.07 2.610 2.818

Oberfläche2



Kroondaler 46.2 3.19 4.7344.879 18.4 2.60 1.536 1.804

Untergrund1



Mimose1 57.2 3.62 6.6526.839 16.5 3.47 1.841 2.030

Gesamtzahl der S689.74.30 96.1897.745 228.22.79 20.44822.358

A 1

Faktoren 4E PGM (Mio.

Unzen

)

31. Dezember 2017 22.358

2018 Abbau (1.557)

Einschlüsse 0.247

Bewertung 0.005

Geologische Veränderungen1 0.100

Technische Faktoren 0.142

Ausschlüsse/Kürzungen: (0.601)

Ökonomische Bewertung2 (0.514)

Randänderungen (0.087)

31. Dezember 2018 20.448

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 31.

Dezember 2018 Dezember

2017 2017



PGM-Projekte TonneGehalt 4E 4E TonneGehal4E 4E

n (g/t) (Moz)(Moz) n t (Moz)(Moz)



(Mt) (Mt) (g/t

)



Blue Ridge 23.1 3.27 2.4302.430

Untergrund

1

,2

Vygenhoek1 1.4 5.15 0.2300.230

Zondernaam1 77.4 6.39 15.9015.900

0



Hoedspruit 32.6 5.53 5.7905.790

Gesamtzahl der 134.55.63 24.3524.350

SA

Johannesburg, 20. Februar 2019 - Sibanye-Stillwasser (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL) freut sich, über die Aktualisierung der Group Mineral Resources and Mineral Reserves zum 31. Dezember 2018 zu berichten.- Die Mineralreserven der Platinum Group Metals (PGMs) der Gesamtgruppe steigen um 4% von 44,261 Mio. Unzen auf 46,062 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf die laufenden Bohrungen zur Definition von Reserven beim Blitz-Projekt in Stillwater zurückzuführen ist, wo etwa 3,294 Mio. Unzen Mineralreserven mit einem PGM-Gehalt von 23,7 g/t 2E hinzugefügt wurden.- Die Gesamtgruppe PGM Mineralressourcen war bei 204,373 Mio. Unzen stabil.- Die gesamten Mineralreserven im Goldgeschäft von SA beliefen sich auf 12,108 Mio. Unzen, ein Rückgang um 9% gegenüber dem Vorjahr, der hauptsächlich auf die Umstrukturierung der Randgeschäfte (2,373 Mio. Unzen) und die Erschöpfung (1,162 Mio. Unzen) zurückzuführen ist, die teilweise durch die erfolgreiche Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven im Betrieb Kloof (+1,204 Mio. Unzen) und die Einbeziehung der zurechenbaren (38.05%) DRDGOLD Mineralreserven (2,245 Mio. Unzen) nach dem Verkauf bestimmter Vermögenswerte des West Rand Tailings Retreatment Project an DRDGOLD ausgeglichen wurden.- Die Mineralreserven des SA-Goldprojekts sanken um 64% auf 4,476 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf den Verkauf bestimmter Mineralreserven des West Rand Tailings Retreatment Project (WRTRP) an DRDGOLD und die Entscheidung zurückzuführen ist, die weitere Entwicklung des Driefontein Depth Extension Project im Rahmen einer strengen Kapital- und Wirtschaftsprüfung der SA-Goldbetriebe einzustellen.- Die gesamten Goldmineralressourcen stiegen um 12,789 Mio. Unzen auf 104,221 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf die Einbeziehung der DRDGOLD Mineralressourcen zurückzuführen ist, die auf SGL entfallen.- Die Gesamtzahl der Kupfer-Mineralressourcen der Gruppe stieg leicht auf 18.795,8 Mio. Pfund (ein Anstieg um 0,7%), was auf die Einbeziehung des zurechenbaren Rio Grande Project Mineral Resources nach der erfolgreichen Transaktion mit Regulus Resources Inc. und Aldebaran Resources Inc. zurückzuführen ist.Alle Mineralreserven der Gruppe wurden nach dem Prinzip des dreijährigen Verfalls der Preise in Übereinstimmung mit den SEC-Anforderungen deklariert. Der angewandte Rand-Goldpreis von R540.000/Kg liegt ~12% unter den aktuellen Spotpreisen, der angewandte Rand 4E PGM Basketpreis von R12.694/4Eoz liegt ~35% unter den aktuellen Spotpreisen und der angewandte USD 2E PGM Basketpreis von USD849/2Eoz liegt ~56% unter den aktuellen Spotpreisen, was die Robustheit der Reservezahlen im aktuellen Preisumfeld und die Qualität der zugrunde liegenden Mineralienwerte belegt.Die Group Mineral Resources and Reserves untermauern die Aktivitäten mit einer Lebensdauer von mehr als 20 Jahren sowohl im südlichen Afrika (SA) als auch im PGM-Bereich der Vereinigten Staaten (US) und etwa 14 Jahren im Goldbereich der SA.Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater kommentiert: "Unsere Mineralressourcen und -reserven wurden im Einklang mit konservativen Preisparametern geschätzt, die robuste operative Margen und eine größere operative Flexibilität zu aktuellen Spotpreisen gewährleisten.Der Anstieg unserer PGM-Mineralreservebasis, der hauptsächlich auf die anhaltende Definition der Mineralreserve bei Blitz zurückzuführen ist, ist erfreulich und bestätigt die Weltklasse-Qualität des Stillwasser-Erzkörpers, während unsere SA PGM-Aktivitäten weiterhin im Rahmen der Erwartungen liefern. Die strenge Überprüfung unserer SA-Goldaktivitäten im Jahr 2018, insbesondere einiger geringfügiger Betriebswellen, war notwendig, und obwohl dies zu einem Rückgang der gesamten Mineralreserven geführt hat, wird sie die Widerstandsfähigkeit der SA-Goldaktivitäten gegenüber kurzfristigen Konjunkturschwankungen erhöhen und eine längerfristige nachhaltige Produktion schaffen.Die kürzlich abgeschlossene Transaktion mit DRDGOLD hat dazu geführt, dass die erste Phase des zuvor gemeldeten WRTRP von DRDGOLD im Rahmen des Far West Gold Recoveries (FWGR)-Projekts umgesetzt wurde. Diese Transaktion hat das Risiko von Sibanye-Stillwater für mechanisierte, langlebige und kostengünstige (R/t) Tagebaubetriebe erhöht, die einen hohen Hebel zum Goldpreis darstellen.- Insgesamt 2E PGM Mineralressourcen von 79,860 Mio. Unzen, ein Rückgang von 0,75%.- Insgesamt 2E PGM Mineralreserven von 25,614 Mio. Unzen, ein Anstieg von 16,94%.- Die Mineralressourcen bleiben weitgehend unverändert, wobei der Abbau des Bergbaus durch das Ressourcenwachstum im Blitzabschnitt der Stillwater-Mine ausgeglichen wird.- Der erfreuliche Anstieg der Unzen des Mineralvorkommens um 17% lag vor allem im Blitz-Projektgebiet der Stillwater Mine, wo die schnelle Ausweitung des erschlossenen Gebietes eine Plattform für Bohrungen mit erhöhter Reservedefinition bot. Überdurchschnittlich hohe 2E PGM-Gehalte wurden ebenfalls festgestellt. Die Erhöhung der Mineralreserven unterstützt den geplanten und planmäßigen Ausbau der Produktion aus dem Blitz-Bereich der Stillwater-Mine.1 Erweiterung im Projektbereich Blitz.2 Besser als erwartet Tonnen und überdurchschnittliche Werte, die bei Blitz erreicht wurden.- Die Kupfermineralressourcen stiegen um 0,72% auf 18.795,8 Mio Pfund und die Goldmineralressourcen um 3,75% auf 6.558 Mio. Pfund, was auf die Einbeziehung von 19,9% der zurechenbaren Mineralressourcen des Rio Grande Projekts zurückzuführen ist, das sich im Besitz von Aldebaran Resources Inc. befindet. Dies folgt dem Abschluss einer Vereinbarung mit Regulus Resources Inc. Aldebaran's Holdinggesellschaft, wobei Aldebaran eine Option erhält, bis zu 80% des Altarprojekts des Unternehmens zu erwerben, im Austausch für eine Vorauszahlung und die Beteiligung an Aldebaran. Das Projekt PGM Mineral Resources blieb unverändert.- Insgesamt 4E PGM Mineralressourcen von 96,181 Mio. Unzen, ein Rückgang von 1,60%.- Insgesamt 4E PGM Mineralreserven von 20,448 Mio. Unzen, ein Rückgang von 8,54%.1. Ausweis des zu 50% zurechenbaren Anteils.2. Wasserabflusshalden, die durch die Plat Mile Tailings Retreatment Facility ab 2019 verarbeitet werden.3. Ohne die Blue Ridge Platinum Mine, die noch unter Pflege und Wartung steht und als Projekt reklassifiziert wurde. Sowohl die Zahlen für 2017 als auch für 2018 werden zu Vergleichszwecken unter Projekte ausgewiesen.- Die gesamten 4E PGM Mineralressourcen gingen leicht um 1,600 Mio. Unzen zurück, was hauptsächlich durch den Abbau im Jahr 2018 zurückzuführen ist.- Der Rückgang der Mineralreserven um 1,910 Mio. Unzen entspricht den Erwartungen und der Laufzeit von Minenförderplänen und ist hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen- Abbau von 1,557 Mio. Unzen aus Bergbauaktivitäten im Jahr 2018- Ein Rückgang um 0,514 Mio. Unzen aufgrund der Entfernung subökonomischer Unzen am Ende der Lebensdauer der Mine, da die Gesamtproduktionsmenge der Minen unter das wirtschaftlich nachhaltige Niveau fällt.1. Aktualisierungen der geologischen Interpretationen und Änderungsfaktoren2. Abbau subökonomischer Mineralreserven am Ende von LoM aufgrund von Tail-Cutting- Die gesamten 4E PGM Mineralressourcen von 24.350 Mio. Unzen bleiben gegenüber 2017 unverändert.1. Zurechenbare Anteile.2. Die Blue Ridge Mine, die unter Pflege und Wartung blieb, wurde zuvor als Betrieb ausgewiesen und als Projekt umgegliedert.