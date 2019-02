Maple Gold Mines Ltd. erhält $1,9 Mio. von Revenu Québec und infomiert über Bohrprogramm 2019

Montreal, 20.2.2018: Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) hat 1,9 Mio. $ aus dem Erhalt der vollen Steuerrückerstattung 2017 von Revenu Québec. Ein kommendes Winter 2019-Bohrprogramm wird verfeinerte höherwertige Ziele testen, die aus kürzlich berichteten 3D-Modellierungsarbeiten generiert wurden. Die Kartierungs- und Golddepotarbeiten werden bis zum Sommer 2019 fortgesetzt. Ein Update der neuen Ressourcen wird für Ende des ersten Quartals erwartet, und das Unternehmen plant, Ende 2019 mit einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") zu beginnen.Das Unternehmen hat ein 10.000-Meter-Programm konzipiert und plant, in diesem Winter mindestens 5.000 Meter zu bohren, wobei die folgenden Ziele im Vordergrund stehen (siehe Abbildung 1).- Erweiterungen höhergradiger mineralisierter Körper innerhalb des Douay-Ressourcenbereichs, insbesondere in den geologisch ähnlichen (intrusiv gehosteten und kontaktierten) Nika- und Porphyrzonen: DO-18-218 (Azimut 002, Tauchgang -46) durchschnitt 50 m von 1,77 g/t Au, beginnend bei 214 m in der Nika-Zone, die zur Oberfläche und in der Tiefe offen bleibt. In der Porphyrzone lieferten DO-18-216 (Azimut 341, Dip -49) 21m von 7,87 g/t Au ab 303m und DO-18-247 (Azimut 360, Dip -65) 21m von 3,49 g/t Au ab 275m; diese beiden Bohrungen waren etwa 1,3km voneinander entfernt und die Mineralisierung ist ebenfalls in mehrere Richtungen offen.- Tiefenerweiterungen an Douay West (Zieltiefe ca. 530m vertikal) sowie an der geologisch ähnlichen 531 Zone (Zieltiefe ca. 400m vertikal); seit 1993 gab es wenig Bohrungen in der 531 Zone (1992 Bohrloch 70531-2 (Azimut 360, Neigung-65), das 55,7m von 2,6 g/t Au von 313m schneidet), und seit 2014 nur begrenzte Bohrungen an Douay West.- Die Exploration außerhalb des Ressourcenbereichs, bei der mehrere Intervalle einer hochgradigen (bis zu 17,5 g/t Au über 1,5 m) kontaktförmigen Mineralisierung, ähnlich der in der Porphyrzone, in einem historischen Loch durchschnitten wurden (Abbildung 1).Klicken Sie hier, um ein kurzes 3D-Video mit den vorgeschlagenen Bohrungen für die Kampagne 2019 anzusehen.Offenlegungshinweise: Die oben aufgeführten Assays sind ungeschnittene und im Loch befindliche Längen, mit tatsächlichen Breiten von ca. 90% der im Loch befindlichen Längen. Die Schnitttiefen werden als vertikale Tiefe von der Oberfläche angegeben.Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, kommentierte dies: "Wir haben alle unsere Bohrziele eingestuft und priorisiert und mit mehr als 4 Mio. Dollar Barmitteln sind wir nun in der Lage, Bohrziele höchster Priorität zu testen, während wir gleichzeitig mit RPA an unserer neuen Ressourcenschätzung für Douay arbeiten." Hornor fügte hinzu: "Mit der Unterstützung unserer starken Aktionärsbasis und eines sich verbessernden Goldumfelds halten wir es für äußerst wichtig, den Wert des Projekts mit einer hochkonzentrierten Bohrkampagne weiter zu steigern. Unsere Winterbohrungen und andere Erkundungsarbeiten im Jahr 2019 werden zur ersten lagerstättenweiten PEA des Projekts beitragen, die wir voraussichtlich gegen Ende des Jahres beginnen werden."Die Pläne für den Winter 2019 beinhalten Bohrungen mit hoher Priorität und geophysikalische Untersuchungen; das Unternehmen hat ~10.000 Meter Bohrungen mit höchster Priorität skizziert, um zahlreiche Ziele auf dem Douay-Grundstück in Douay West, Nika, Porphyry und 531 Zonen zu testen. In der Winterkampagne 2019 werden mindestens 5.000 Meter gebohrt, wobei die Endabmessung je nach Markt- und Wetterbedingungen erfolgt. Das Unternehmen plant auch, begrenzte metallurgische Arbeiten durchzuführen und das 3D-Modell zur Unterstützung der geplanten PEA weiter zu verfeinern.Bohrgebote von potenziellen Auftragnehmern werden derzeit geprüft, und das Unternehmen geht davon aus, dass es sehr bald einen Auftragnehmer auswählen wird. Parallel zu den Winterbohrungen ist ein geophysikalisches Bodenprogramm geplant, um eines der Ziele zu testen, die während des Kartierungsprogramms im Sommer 2018 generiert wurden (siehe Pressemitteilung vom 14. November 2018). Neue mineralisierte Zonen, die bei Nika definiert sind, und Gebiete mit Abschnitten mit höherem als erwartetem Gehalt in der Porphyryzone, die während der Bohrungen im Jahr 2018 erhalten wurden, bieten beide bedeutende Möglichkeiten, die Ressourcenbasis der Lagerstätte um überdurchschnittliche Lagerstättengehalte zu erweitern. Die Bohrungen in den Zonen Douay West und 531, in denen überwiegend höherwertige Abschnitte in historischen Bohrlöchern gewonnen wurden, sollen mögliche Tiefenerweiterungen der Mineralisierung testen und die strukturellen Kontrollen für diese komplexen Gebiete besser verstehen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45955/MGM Receives $1 9M Designs 2019 Drill Program DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Vorgeschlagene Winter 2019 Löcher in einer 2D-Darstellung eines 3D-Modells, die auch Syenit und eine höherwertige Goldmineralisierung zeigen. Es sind Bohrstellen für die gesamten ~10.000 m Bohrungen dargestellt, wobei mindestens 5.000 m für Phase 1 erforderlich sind.Beachten Sie die enge räumliche Verbindung von höherwertigen Goldzonen mit Syenitkörpern in Abbildung 1, wobei die Syenitkörper einen dichten Deichschwarm im Ressourcenbereich bilden, sich aber auch weit darüber hinaus erstrecken, insbesondere nördlich und südlich der Porphyrzone. Eines dieser Gebiete (Abbildung 1: Explorationsziel) wird im Winter 2019 gebohrt; ein Bohrloch 2013 im Explorationsziel ergab mehrere Abschnitte im Bereich von 2,1 bis 17,5 g/t Au, die nicht verfolgt wurden. Beobachtungen aus der jüngsten Wiederauffüllung deuten darauf hin, dass Gold in diesem Loch mit einem Kontaktstil der Mineralisierung verbunden ist, der dem in der Porphyrzone sehr ähnlich ist - das Entdeckungspotenzial in diesem Gebiet gilt als ausgezeichnet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45955/MGM Receives $1 9M Designs 2019 Drill Program DEPRcom.002.pngAbbildung 2: EW langer Abschnitt durch die Nika-ZoneDie obige Abbildung zeigt mehrere hochpriore 2019er Bohrlochspuren, die zur Prüfung von Tiefenerweiterungen von DO-18-218 und DO-12-05 bestimmt sind. Beachten Sie die subparallele Ausrichtung mehrerer Segmente der höherwertigen Mineralisierung mit der Spur von Douay-Fehlern - diese und andere Strukturen sowie die Syenit-Intrusionsmorphologie und ihre Kontaktzonen sind wichtige Mineralisierungskontrollen. Es gibt derzeit keine konzeptionelle Grube in der Nika-Zone, die sich im NW-Gap-Bereich zwischen den Zonen Douay West, Northwest und Porphyry befindet; die Definition der Nika-Mineralisierung wird voraussichtlich einen Schritt hin zu einer möglichen Verbindung dieser drei Zonen darstellen.Das Unternehmen teilt mit, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange zugestimmt hat, 568.182 Stammaktien des Kapitals des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,11 US-Dollar zur Erfüllung bestimmter ausstehender Verpflichtungen auszugeben. Nach der Ausgabe unterliegen diese Aktien einer viermonatigen Haltefrist.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum analytischen Labor, die Probenvorbereitung für die Untersuchung, die Analyse, die Aufzeichnung und die statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statementMaple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~392 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streik) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource3, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.IM NAMEN VON Maple Gold Mines Ltd."Matthew Hornor"B. 